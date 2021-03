Znanstvenik Ivan Đikić cijepio se u utorak AstraZenecom. Potvrdu je podijelio na svom Twitter profilu.

''Drago mi je da sam primio cjepivo u našoj sveučilišnoj bolnici. Moramo ubrzati cijepljenje u Njemačkoj i staviti pandemiju pod kontrolu do ljeta'', napisao je Ivan Đikić u utorak na svom Twitter profilu.

Glad I received the #COVID19 vaccine at our university hospital. 😃😉

We need to accelerate vaccination in Germany and get the pandemic under control by summer 😉🥰.

#trust #science #vaccination pic.twitter.com/0z0c8FtYEe