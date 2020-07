Nakon priče Splićanke koja teško bolesnog oca ne može smjestiti u dom jer za njega ne može dobiti negativan nalaz na COVID-19, oglasili su se i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo.

Splićanka Silvija Nikić objavila je kako oca, koji boluje od mikrocelularnog karcinoma pluća, pokušava smjestiti u dom za starije i nemoćne u kojem će dobiti adekvatnu skrb u posljednjoj fazi bolesti.

Za smještaj u dom treba joj negativan nalaz na COVID-19. No on je nepokretan i ne može ni sjediti, a trebao bi u Nastavni zavod za javno zdravstvo u Splitu kako bi mu uzeli bris. Žena dalje piše kako zavod nema mobilnih timova za uzimanje uzoraka.

U bolnici joj kažu da ga ne mogu primiti niti testirati jer je "stabilan". Obitelj je na kraju angažirala privatni laboratorij čiji djelatnici dolaze napraviti serološki test.

Diana Nonković, voditeljica Službe za epidemiologiju NZJZ-a Split, kaže da joj je žao obitelji, ali joj nije jasno kako je to toga uopće došlo.

"Trebali su samo nazvati liječnika obiteljske medicine i on bi im naručio sanitetski prijevoz. Kao što se tako organiziraju pretrage i snimanja, tako se i testira na COVID-19. Tako sustav funkcionira, svi obiteljski liječnici to znaju, a upute pišu i na našim web-stranicama. Mogu vam reći da nijedan pacijent dosad nije bio zakinut", rekla nam je Nonković.

Na pitanje kako to čitateljica takav savjet nije dobila od epidemiologa, Nonković kaže da su epidemiolozi zatrpani poslom.

"Znate koliko oni poziva dobiju svaki dan? I na sve pokušavaju odgovoriti, pa makar morali povratno zvati. A rješavaju sve, od pacijenata do rasporeda stolica na nekoj priredbi. I naš je sustav tako posložen da dnevno obradimo nekoliko stotina nalaza. I gotovo svi stignu u roku od 24 sata. U laboratorijima radimo do tri ujutro, ali ne žalimo se. Takvo je vrijeme, u cijelom svijetu. Možda je ovdje došlo do nekakvog nesporazuma. Ponavljam, žao mi je što se gospođa nervirala, ali nije do nas", zaključuje Nonković.