Silvija Nikić iz Splita ispričala je kako već tjedan dana pokušava dobiti nalaz koji pokazuje da je njezin teško bolesni otac negativan na koronavirus kako bi ga mogli smjestiti u dom za starije i nemoćne u kojem će dobiti adekvatnu skrb u terminalnoj fazi svoje bolesti. Rješenje su na kraju morali pronaći u - privatnom laboratoriju.

Splićanka Silvija Nikić na svom je Facebook profilu podijelila priču o tome kako su se njezina obitelj našla pred zidom nakon što je odlučila oca koji boluje od mikrocelularnog karcinoma pluća smjestiti u dom za starije i nemoćne u kojem će dobiti adekvatnu skrb u posljednjoj fazi bolesti.

''Kako je njegova bolest takva da ju je teško staviti pod kontrolu i uzela je maha, odlučili smo ga smjestiti u ustanovu gdje bi dobio skrb i gdje bi se osjetio čovjekom u svojim zadnjim danima. I sad dolazimo do petlje iz koje je jedini izlaz njegova smrt'', piše Nikić i nastavlja da je, za smještanje u dom, potrebna potvrda da je njezin otac negativan na koronavirus.

''Pokušavam ih dobiti, ali...''

''Da bi to dobio moram ga odvesti u Nastavni zavod za javno zdravstvo u Splitu kako bi mu uzeli bris. On ne može sjediti, a kamoli hodati. Pokušavam ih dobiti, no javi se samo snimljena poruka da rade od 7:30 do 15:00. Bilo koji broj da biram iz ponuđenih opcija nitko se ne javlja. Zavod nema mobilni tim za uzimanje uzoraka, a epidemiolog ne zna kako riješiti njegov i njemu slične slučajeve.

U bolnici ne rade testove osim za ljude koji su primljeni na bolničko liječenje. Moga oca ne mogu primiti jer je "stabilan", prime ga samo na opservaciju. A da bi vas primili u bolnicu morate imati negativan test na COVID-19'', stoji u objavi Splićanke koja zaključuje da, ''ako si terminalno bolestan u doba korone, možeš slobodno crknuti što se Nacionalnog stožera tiče''.

Testiranje u privatnom laboratoriju

Za DNEVNIK.hr je Silvija Nikić otkrila da su rješenje pronašli u privatnom laboratoriju čiji će djelatnici doći na kućnu adresu i serološki testirati njezina oca.

''Sve skupa – 350 kuna. Ali uopće se ne radi o novcu, nego o tome da se ove naše bolnice, koje svi plaćamo, strogo pridržavaju naputaka Stožera. Ne znam čime ti ljudi razmišljaju. Shvaćaju li da ljudi ovise o njima? Pa i mi smo ljudi, nismo ovce. I o ovcama bi se bolje brinuli'', rekla je Silvija.

Ispričala je i da je njezin otac već sedam mjeseci pacijent plućnog odjela splitskog KBC-a.

''Kad sam pitala zašto ne obave test ako je pacijent već sedam mjeseci, oni su rekli da on nije bolnički pacijent, nego da je otpušten i da oni testiraju kada pacijent dođe s temperaturom. A što s onima koji dođu i nemaju simptome niti temperaturu'', pita se Splićanka koja ocu posljednje dane želi olakšati u domu za starije i nemoćne s palijativnom skrbi.

I sami smo pokušali kontaktirati splitski Nastavni zavod za javno zdravstvo, kao ravnateljicu NZJZ-a te dežurnog epidemiologa, no na pozive se do objave teksta nitko nije javio.