Jeste li ikad čuli za peshtemal? Neuništivi turski pamuk koji traje generacijama

Sve više biramo stvari koje traju. One koje nisu napravljene da ih brzo zamijenimo, nego da budu uz nas godinama. U toj promjeni navika ručno tkani proizvodi ponovno dobivaju svoje mjesto kao simbol promišljene kupnje i ljepote jednostavnosti.

Izrađeni polako, s pažnjom, od prirodnih materijala koji dišu i traju. Iza svake niti stoji ljudska ruka, a iza svakog uzorka priča o tradiciji i jednostavnosti koja ne izlazi iz mode.

Peshtemal - neuništivi turski pamuk (Foto: Fire and Stone)

Čvrstoća dijamanta

Iz tog pristupa nastala je nova jesensko-zimska kolekcija brenda Fire & Stone. Inspirirana dijamantom, koji je simbol čvrstoće i trajnosti, ova kolekcija donosi peshtemale, koji spajaju tradiciju i moderan dizajn. Sam naziv nove kolekcije "Adamantem" potječe iz latinskog i znači 'neuništiv'.

Galerija 3 3 3 3 Svaki Adamantem peshtemal tkan je na tradicionalnim turskim tkalačkim stanovima od 100 posto turskog pamuka vrhunske kvalitete. Zahvaljujući iznimno dugim vlaknima, materijal je mekan, upijajući i izdržljiv, a s vremenom postaje još ugodniji na dodir. Na stranici Bijelo jaje opisuju ih kao proizvode majstora tkanja, jedinstvene, praktične i trajne, protkane bogatom poviješću i tradicijom.

#ReThinkTowels

Kolekcija dolazi u osam boja među kojima će svatko naći nešto za sebe: od zagasito zelene i boje pijeska do vinsko crvene i duboke plave. Peshtemali su lagani, brzo se suše i ne zauzimaju puno mjesta, pa su odličan izbor za svakodnevicu, kod kuće, na putovanju ili u prirodi.

Fire & Stone promiče ideju #ReThinkTowels – promišljen, jednostavniji pristup stvarima koje koristimo svakog dana. Peshtemal nije samo ručnik; može biti pokrivač, šal, dekica ili podloga za vježbanje. Višenamjenski, prirodan i održiv, baš onakav kakav bi trebao biti.

Ova kolekcija pravi je primjer kako se kvaliteta, jednostavnost i održivost mogu spojiti u svakodnevnom predmetu koji traje godinama, baš u današnje vrijeme kada je kvalitetnih i dugotrajnih predmeta sve manje i manje. Više o ovom bezvremenskom proizvodu saznajte i na stranici Bijelo Jaje.