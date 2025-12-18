Jeste li ikad čuli za peshtemal? Neuništivi turski pamuk koji traje generacijama
19. prosinca 2025. @ 12:40
U potrazi za održivijim i dugotrajnijim proizvodima sve se više pozornosti posvećuje peshtemalu – tradicionalnom turskom ručniku od pamuka poznatom po izdržljivosti, lakoći i višenamjenskoj upotrebi. Ručno tkan i izrađen od prirodnih materijala, peshtemal se sve češće nameće kao praktična alternativa klasičnim ručnicima u svakodnevnoj upotrebi.
Sve više biramo stvari koje traju. One koje nisu napravljene da ih brzo zamijenimo, nego da budu uz nas godinama. U toj promjeni navika ručno tkani proizvodi ponovno dobivaju svoje mjesto kao simbol promišljene kupnje i ljepote jednostavnosti.
Izrađeni polako, s pažnjom, od prirodnih materijala koji dišu i traju. Iza svake niti stoji ljudska ruka, a iza svakog uzorka priča o tradiciji i jednostavnosti koja ne izlazi iz mode.
Peshtemal - neuništivi turski pamuk(Foto:
Fire and Stone)
Čvrstoća dijamanta
Iz tog pristupa nastala je nova jesensko-zimska kolekcija brenda Fire & Stone. Inspirirana dijamantom, koji je simbol čvrstoće i trajnosti, ova kolekcija donosi peshtemale,koji spajaju tradiciju i moderan dizajn. Sam naziv nove kolekcije "Adamantem" potječe iz latinskog i znači 'neuništiv'.
Svaki Adamantem peshtemal tkan je na tradicionalnim turskim tkalačkim stanovima od 100 posto turskog pamuka vrhunske kvalitete. Zahvaljujući iznimno dugim vlaknima, materijal je mekan, upijajući i izdržljiv, a s vremenom postaje još ugodniji na dodir. Na stranici Bijelo jaje opisuju ih kao proizvode majstora tkanja, jedinstvene, praktične i trajne, protkane bogatom poviješću i tradicijom.
Peshtemal - neuništivi turski pamuk(Foto:
Fire and Stone)
#ReThinkTowels
Kolekcija dolazi u osam boja među kojima će svatko naći nešto za sebe: od zagasito zelene i boje pijeska do vinsko crvene i duboke plave. Peshtemali su lagani, brzo se suše i ne zauzimaju puno mjesta, pa su odličan izbor za svakodnevicu, kod kuće, na putovanju ili u prirodi.
Peshtemal - neuništivi turski pamuk(Foto:
Fire and Stone)
Fire & Stone promiče ideju #ReThinkTowels – promišljen, jednostavniji pristup stvarima koje koristimo svakog dana. Peshtemal nije samo ručnik; može biti pokrivač, šal, dekica ili podloga za vježbanje. Višenamjenski, prirodan i održiv, baš onakav kakav bi trebao biti.
Peshtemal - neuništivi turski pamuk(Foto:
Fire and Stone)
Ova kolekcija pravi je primjer kako se kvaliteta, jednostavnost i održivost mogu spojiti u svakodnevnom predmetu koji traje godinama, baš u današnje vrijeme kada je kvalitetnih i dugotrajnih predmeta sve manje i manje. Više o ovom bezvremenskom proizvodu saznajte i na stranici Bijelo Jaje.
