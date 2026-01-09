Zvali ljude govoreći im da su im sin ili kći stradali, a onda bi krenula opsežna akcija: Za "liječnikom" se još traga

Policija je provela opsežno kriminalističko istraživanje vezano za počinjenje većeg broja kaznenih djela prijevara počinjenih na štetu građana, uglavnom starije životne dobi.

Kriminalističko istraživanje provedeno je nad 40-godišnjom državljankom Ukrajine, koju su policajci pronašli 7. siječnja na Žabici u Rijeci. Prilikom pronalaska kod nje je pronađen i dio novca koji je istog dana preuzela od dvoje građana dovedenih u zabludu pozivom lažnog liječnika.



Uhićena je i privedena na kriminalističko istraživanje, kojim je utvrđena osnovana sumnja da je od kolovoza prošle do 7. siječnja ove godine, zajedno i u dogovoru s drugim osobama na području Policijske uprave primorsko-goranske, počinila 16 kaznenih djela prijevare na štetu hrvatskih državljana rođenih između 1935. i 1960. godine.



Najveći broj oštećenih je s područja Rijeke, ali i s područja Kraljevice, Viškova, Matulja i Čavli, a riječ je o građanima koji su zaprimili hitne telefonske pozive od za sada nepoznate osobe koja se predstavljala kao liječnik. U telefonskom pozivu obavijestio ih je o stradavanju njihovih bližnjih, ponajprije kćeri i sinova, kojima su potrebne hitne operacije, skupa medicinska pomagala i liječenje, radi čega je potrebno da što žurnije prikupe novac i/ili zlatni nakit.

Potom je do domova oštećenih građana dolazila osumnjičena 40-godišnja državljanka Ukrajine te od njih preuzimala prethodno pripremljeni novac i nakit.



Na opisani prijevaran način navedeni građani sveukupno su oštećeni za više od 240.000 eura, a pojedinačno šteta se kreće od 1500, pa čak do više od 60.000 eura.



Osim toga, 40-godišnjakinju se sumnjiči da je od sredine rujna do početka prosinca prošle godine na nekoliko lokacija u Rijeci od 38-godišnjeg državljanina Ukrajine, također pronađenog na riječkom području, preuzela nekoliko desetaka tisuća eura u novcu i nakitu iako je znala da potječe od kaznenih djela počinjenih na štetu građana s područja nekoliko drugih policijskih uprava (pet PU istarska te po jedno PU zadarska i ličko-senjska).



Prema prethodnom dogovoru preuzeti novac i nakit trebala je proslijediti za sada nepoznatom lažnom liječniku, a dio je zadržala za sebe za odrađeni posao. Na taj način kazneno je prijavljena kao supočinitelj u još sedam kaznenih djela prijevare.



Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičena 40-godišnja državljanka Ukrajine kazneno je prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu i predana pritvorskom nadzorniku.



Kriminalističko istraživanje se nastavlja.



Policija i ovom prilikom poziva građane na pojačan oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama, a koje nerijetko kontaktiraju s njima iz inozemstva. Kako su na meti prevaranata često starije osobe koje zbog svoje dobi, nepažnje ili neupućenosti postaju žrtvama kaznenih djela, posebno se pozivaju građani da s mogućim prijevarama upoznaju svoje roditelje, bake i djedove te ih upozore da ne puštaju nepoznate osobe u svoje domove.

Primjerice, u navedenim prijevarama počinitelji iskorištavaju njihovu brigu za bliske osobe te u telefonskom kontaktu stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja navodeći oštećene da učine nešto na štetu svoje imovine. Policija upozorava i savjetuje građane da u slučaju zaprimanja sumnjivih poziva odmah prekinu razgovor, provjere informacije od članova obitelji ili osoba od povjerenja te o svemu obavijeste policiju pozivom na broj 192.



