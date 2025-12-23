Trojac varao umirovljenice: Predstavljali se kao policajci, razotkrila ih 79‑godišnjakinja

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta PU šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske proveli su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom, 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine i 50-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenima za počinjenje tri kaznena djela prijevare.

Prevaru je organizirao 47‑godišnjak dok su 44‑godišnjak i 50‑godišnjak dolazili na kućne adrese žrtava. Starije osobe su telefonski obavještavali da su zaposlenici banke koji istražuju krađu novca, a tražili su da predaju svoja sredstva "policajcima u civilu".

Plan im je pomrsila 79‑godišnjakinja iz Drniša koja je zatražila da pokažu službene iskaznice, no prije uhićenja dvojica počinitelja uspjela su opljačkati još dvije žene. U njihovom hvatanju sudjelovale su policijske uprave Šibensko‑kninska i Dubrovačko‑neretvanska. Policija je uhitila 44‑godišnjaka i 50‑godišnjaka, dok se za 47‑godišnjim organizatorom još traga, javlja PU šibensko-kninska.

Protiv trojice prevaranata podnesena je kaznena prijava, a policija građane upozorava da ne predaju novac nepoznatim osobama i da uvijek provjere identitet osobe koja se predstavlja službenikom.