"Obiteljski čovjek"

Žrtve silovanja o presudi Radanu: "Sretale su silovatelje svakodnevno. Pravda ne stiže"

Piše Matea Drmić/DNEVNIK.HR, 29. studenoga 2025. @ 20:38
Radan - 1
Foto: DNEVNIK.hr
Žrtve ističu da su sudovi više razumijevanja pokazali prema optuženiku, nego prema traumi i dostojanstvu žene.
  Inspekcija stiže u Čavoglave
    Nižu se reakcije

    Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
  Ana Radović
    Studentica poginula u Srbiji

    Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
  KBC Rijeka
    ISTRAGA U TIJEKU

    Eksplozija kod Novog Vinodolskog: Troje djece u bolnici, na terenu i policija
Pripreme za veliki tradicionalni koncert ''Želim život'' Zaklade Ana Rukavina
Zaklada Ana Rukavina
Dvije godine nakon teške dijagnoze može upoznati čovjeka koji mu je spasio život: "Naravno da to želim"
Masovni prosvjedi u Njemačkoj zbog osnivanja podmlatka AfD-a
Sve popularnija stranka
VIDEO Kaos u Njemačkoj: Tisuće ljudi sukobilo se s policijom zbog pomlatka AfD-a
Fizioterapeuti traže smjenu predsjednice Komore: Ona opovrgava optužbe
PROSVJEDOVALI
Pobunili se i skupili 2000 potpisa za smjenu predsjednice Komore: "Morali su napustiti zemlju"
Tijekom šoping groznice samo su rijetku štedjeli, stručnjak upozorio na trikove trgovaca
Crni petak
Tijekom šoping groznice samo su rijetki štedjeli, stručnjak upozorio na trikove trgovaca: "Čudo koliko to mijenja percepciju"
Žrtve ratnog silovanja o presudi Radanu: "Žene umiru, a pravda ne stiže"
"Obiteljski čovjek"
Žrtve silovanja o presudi Radanu: "Sretale su silovatelje svakodnevno. Pravda ne stiže"
Moldavija tvrdi da su ruski dronovi ponovno ušli u njezin zračni prostor
RUSKI DRONOVI
Uzbuna u europskoj zemlji, zatvoren zračni prostor: "Na putu da ubijaju civile..."
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Nižu se reakcije
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Eksplozija nepoznate naprave u Novom Vinodolskom: Ozlijeđena djeca
ISTRAGA U TIJEKU
Eksplozija kod Novog Vinodolskog: Troje djece u bolnici, na terenu i policija
Nove informacije iz istrage nesreće u kojoj je poginula Ana Radović
Studentica poginula u Srbiji
Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
Prosvjed ispred stana Dalije Orešković
Nije bilo incidenata
FOTO Keleminec i društvo puštali Thompsona pod prozorima Dalije Orešković, ona povukla neočekivan potez
Što donosi zima 2024./2025.? Topliji prosinac, hladniji siječanj i nestabilna veljača
ŠTO NAS ČEKA?
Dugoročna zimska prognoza: Gdje će biti snijega, kakav će biti Božić i kamo na skijanje
Muškarac priznao stravično ubojstvo austrijske influencerice: Zadavio ju je, stavio u kovčeg i zakopao
Prekinuo šutnju
Pronađeno tijelo austrijske influencerice: Bilo je u koferu, zakopano u šumi
vijesti
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Nižu se reakcije
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Nove informacije iz istrage nesreće u kojoj je poginula Ana Radović
Studentica poginula u Srbiji
Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
U Zagrebu izbodena časna sestra: Završila u bolnici, pokrenuta istraga
Policija na terenu
Novi detalji napada na časnu sestru: Sama došla u bolnicu, otkriveno u kakvom je stanju
show
Sandra Križanec u emisiji ''Zdravlje na kvadrat''
''Sve bih ponovila''
Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama
Preminuo Shpat Kasapi
kolege u šoku
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
Odnos Maje i Šime Eleza svaki dan tema u medijima-što o tome kaže Maja?
''pa evo sad ne znam...''
Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!
zdravlje
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Ovo je tihi znak raka gušterače koji mnogi propuštaju – prepoznajte ga na vrijeme!
Alarmantni rezultati nove studije
Ovo je tihi znak raka gušterače koji mnogi propuštaju – prepoznajte ga na vrijeme!
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Za dlaku izbjegao strašan sudar na Krku, a sve je snimila kamera
Čovječe…
Za dlaku izbjegao strašan sudar na Krku, a sve je snimila kamera
tech
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Nova primjena
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Dosad se vjerovalo drugačije
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Jedva ste dočekali novu sezonu "Stranger Things", ali jeste li primijetili nešto čudno?
Digitalna pomoć
Jedva ste dočekali novu sezonu "Stranger Things", ali jeste li primijetili nešto čudno?
sport
Nogometaši Hajduka i Varaždina remizirali su 1:1 u 15. kolu SuperSport HNL-a
Bijeli imali i igrača više
Hajduk kiksao protiv Varaždina: Duvnjakovo remek-djelo i Zelenikine bravure obilježile susret
VIDEO Poljud ovakav pogodak nije vidio godinama! Pogledajte kako je mladi veznjak Varaždina šokirao Hajduk
GOLČINA I POL
VIDEO Poljud ovakav pogodak nije vidio godinama! Pogledajte kako je mladi veznjak Varaždina šokirao Hajduk
Evo zašto Baturina sjedi na klupi: Talijani otkrili što se zapravo događa
Fabregas ima plan
Evo zašto Baturina sjedi na klupi: Talijani otkrili što se zapravo događa
tv
MasterChef: ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
OTKRIJTE NAM!
ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
MasterChef: Damjan nakon odlaska iz MasterChefa otkrio koga vidi u finalu! Slažete li se s njim?
NAPUSTIO NATJECANJE
Damjan nakon odlaska iz MasterChefa otkrio koga vidi u finalu! Slažete li se s njim?
Skrivena sudbina: Koliko je lako izgubiti nekog voljenog ne propustite doznati u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Koliko je lako izgubiti nekog voljenog ne propustite doznati u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
putovanja
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
"Lijepi mali kolodvor"
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Utopija
Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići
Prodaje se špilja na privatnom zemljištu! Cijena nije onoliko visoka kao što mislite
Jedinstvena investicijska prilika
Prodaje se špilja na privatnom zemljištu! Cijena nije onoliko visoka kao što mislite
novac
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Milijuni tvrtki s jednim zaposlenim
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Istražili smo: Kako su poslovale državne tvrtke čiji su direktori smijenjeni u jednom danu?
Iznenađujuće
Istražili smo: Kako su poslovale državne tvrtke čiji su direkt
lifestyle
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Kolač mjeseca studenog: Kolač od maka i vanilije
Kolač od maka
U studenom ste najviše pretraživale recept za ovakav kolač, božanstveno je kremast
Davorka Dalić u crnom puloveru i sivim hlačama
LIJEPO I NENAMETLJIVO
Davorka Dalić spojila je čupavi pulover i raskošne hlače, rezultat je lijepo i nenametljivo svečano izdanje
sve
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Kolač mjeseca studenog: Kolač od maka i vanilije
Kolač od maka
U studenom ste najviše pretraživale recept za ovakav kolač, božanstveno je kremast
Nogometaši Hajduka i Varaždina remizirali su 1:1 u 15. kolu SuperSport HNL-a
Bijeli imali i igrača više
Hajduk kiksao protiv Varaždina: Duvnjakovo remek-djelo i Zelenikine bravure obilježile susret
 
