Žrtve silovanja o presudi Radanu: "Sretale su silovatelje svakodnevno. Pravda ne stiže"

Zbog silovanja žene u Vukovaru 1991. u Srbiji je osuđen Jovan Radan. Viši sud u Beogradu, bivšeg pripadnika srpske teritorijalne obrane, osudio je na 7 godina zatvora. Žrtve ističu - pravda je stigla, ali presporo, a kazna je preblaga.

"U Hrvatskoj presuda silovateljima koji su mene silovali je bila 6 godina, još manja. Institucije su zakazale totalno. Prvi još na početku suđenja je pobjegao, izdana je međunarodna tjeralica, navodno je umro, a drugi je bio do kraja suđenja i pobjegao sa izricanja presude i u roku 24 sata mu je tek došla interventna policija da ga uhiti i njega više nije bilo", ispričala je Snježana Maljak, koja je bila svjedokinja u ovom slučaju, te je i sama prošla silovanja i srpske torture zbog kojih je podigla dvije tužbe.

Snježana Maljak, žrtva ratnog zločina silovanja Foto: DNEVNIK.hr

"Idu na svoje osobne tužbe u zemlju agresora, to je nedopustivo. To je iskorištavanje slabosti tih ljudi koji su prošli torturu. Vi kada dođete na sud treba donijeti materijalni dokaze. Srbija negira sve. Oni nisu bili agresori, ni silovali, ni imali logore…ni ubijali. Na koji način da se osoba izbori s tim. Država Hrvatska je propustila sve da učini za svoj narod", rekla je Marija Slišković, predsjednica Udruge žena u Domovinskom ratu.

Marija Slišković, predsj. Udruge žene u Domovinskom ratu Foto: DNEVNIK.hr

U slučaju presude Radanu, predsjednik sudskog vijeća istaknuo je da je okrivljenik obiteljski čovjek te da je vijeće i tu činjenicu uzelo u obzir kod izricanja presude.

"Nemam riječi, moj tata je bio jedan od dvojice, samo dvojica koji su dobili da su žrtve ratnog zločina. I sad njemu u presudi stoji da je ratni zločinac, koji je počinio ratni zločin nad njim, a neće odležati kaznu zbog toga sto je samohrani otac. Dokle ćemo tako ići, ako si kriv, kriv. Bez obzira imaš li djece trebaš odležati zatvorsku kaznu i da pravda bude zadovoljena", rekla je Maljak.

"Ta brutalna silovanja koja su činjena tijekom domovinskog rata zaslužuju i zahtijevaju puno veću kaznu i nikako ne može biti nikakva olakotna okolnost njegov današnji život. Dakle, moramo slati poruke kroz presude jer ti brutalni ratni zločini ostavili su duboke tragove. Strahote koje su proživjeli žrtve silovanja, ali i žrtve mučenja i ubojstava, zahtijevaju da se kroz sudske presude i okončanje sudskih procesa šalju jasne poruke da se to nikad, nigdje ne smije više događati", poručio je Tomo Medved, ministar branitelja.

Žrtve ističu - sudovi su u oba slučaja više razumijevanja pokazala prema optuženiku, nego prema traumi i dostojanstvu žrtve.

"Ni jedna žena ne govori da njezin proces ide dalje, žene umiru, u selima su svakodnevno susretale svoje silovatelje i umrle su, pravda nije stigla na vrijeme - da su one do smrti bez straha", rekla je Maljak.

Žrtve se nadaju da će se u budućnosti institucije pokrenuti kako bi se pravda barem djelomično zadovoljila.