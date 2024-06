Vukovarka 30 godina traži istinu o svom ocu, napokon počelo suđenje: "On ga je odveo! I šuti! I ništa mu ne mogu!"

Prije više od mjesec dana Vukovarka Iva Radić došla je pred Viši sud u Beogradu. Ondje je počelo suđenje Jovanu Radanu, čovjeku za kojeg tvrdi da zna gdje je njezin otac, odveden 1991. tijekom pada Vukovara.

No suđenje se ne tiče nestalih civila, već ratnog zločina silovanja. Žrtva silovanja je prije više od četiri godine stala pred kamere Provjerenog skrivena identiteta. Tada je ispričala da je iz Veleprometa odvedena u jednu kuću na Sajmištu da bi služila srpskim civilima. Čekajući njihov dolazak, u dvorište kuće je ušao, rekla je, Jovan Radan.

"Bio je u zelenoj uniformi. Imao je crne oči. Bio je onako tamniji. Imao je kapu sa zvijezdom. Ja mislim da bi meni mogao bit tata. Govorio mi je da uđem u sobu i on je zatvorio vrata. Izvadio je i pištolj s kojim je psa ubio prije toga. Pitao me je jesam li trudna jer, ako jesam, onda nosim Ustašu", ispričala je.

"Niti se imaš kome obratiti, niti možeš vikati. Možeš što god hoćeš, tebi nema spasa. Nema šanse da se oslobodiš, niti da on kaže da se predomislio. Onda je krenuo prema meni i silovao me", dodala je.

Sve što je proživjela, žrtva silovanja nije ispričala samo za Provjereno, nego i našim institucijama. Isto je učinila i svjedokinja Snježana Karaula Maljak, također žrtva brutalnih silovanja tijekom rata.

Suđenje napokon počelo

Jovan Radan je iz Vukovara, gdje je živio, otišao u Srbiju. Nije se javljao na pozive koji su mu iz Hrvatske slani, pa ga je čak i ekipa Provjerenog otišla potražiti na kućnoj adresi u Srbiji – silovanje je tada negirao.

Unatoč njegovu izbjegavanju, iz Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku su tada formirali spis, poslali ga dalje u DORH, da bi ga onda poslali pravosudnim tijelima Republike Srbije. Nakon godina i godina čekanja, suđenje je krenulo u travnju ove godine. Na pripremnom ročištu se Jovan Radan pojavio. Pojavila se i Iva Radić.

"On je odveo moga oca i mog oca više nema. Invalida u kolicima. On! I šuti! I ništa mu ne mogu! Kakvo je ovo pravosuđe? Šta je ovo? Ni truna nema sažaljenja. Niti savjesti. On mi je oca odveo! A prijatelj mu je bio!", rekla je Radić.

Ubrzo je uslijedilo prvo ročište, ali se Radan na njemu nije pojavio. Njegov odvjetnik tvrdi da se on uistinu nalazi na liječenju i tražio je da se suđenje zatvori za javnost. I to zbog snimke gdje ga Iva Radić pita za nestalog oca.

"On je rekao da je Iva Radić Radana napala. To nije bio nikakav napad. On je čak rekao da se to emitiralo u udarnom dnevniku u Hrvatskoj. To je bilo jednostavno pitanje Ive Radić koja ga je pitala gdje je njezin otac", objasnio je Marko Čonjagić, novinar Danasa, u razgovoru s reporterkom Provjerenog Anom Malbašom.

Radan tvrdi da je nevin

Upravo zbog njegova ponašanja, Iva Radić sumnja da će ikada progovoriti o onome što bi možda pomaknulo potragu za nestalima iz Vukovara.

"Nakon našeg prvog susreta, ja sam se jedno određeno vrijeme osjećala jako loše. Jako sam bila uznemirena, potresena. Novinarka Insajdera ga je pozvala dan nakon našeg susreta, javila se njegova supruga na telefon. On je s društvom bio na druženju na Dunavu tako da to njemu ne znači ništa, niti ga potresa najmanje", napomenula je Radić.

Ekipa Provjerenog kontaktirala je žrtvu silovanja. Ovoga puta nije željela davati izjave pred kamerom, ali nam je ranije rekla da je svojem silovatelju oprostila samo da bi pronašla mir.

Odvjetnik Dragan Mikeš je u pisanom odgovoru ponovio da se njegov branjenik ne osjeća krivim , a da će na glavnoj raspravi iznijeti obranu. Kakva je doznat ćemo uskoro na novom ročištu koje je zakazano u srpnju – ako bude otvoreno za javnost i ako se uopće na njemu pojavi.

