U Srbiji zbog silovanja u Vukovaru 1991. osuđen Jovan Radan: "Presuda i zatvorska kazna obeshrabrit će žrtve"

Jovana Radana, bivšeg pripadnika srpske Teritorijalne obrane, viši sud u Beogradu osudio je 20. studenog 2025. na sedam godina zatvora, jer je tijekom oružanog sukoba na teritoriju Republike Hrvatske, u listopadu i studenom 1991., silovao ženu u Vukovaru. Svoj ratni zločin počinio je u kući u koju su je doveli uniformirani Srbi, a gdje su silovane i druge žene.

Radan je u doba opsade Vukovara bio jedan od čuvara logora Velepromet kroz koji su prošle tisuće Vukovaraca, a njih 700 se i danas vodi kao nestalo.

Jovan Radan Foto: Provjereno

Predsjednik sudskog vijeća utvrdio je da je krivnja osumnjičenika dokazana, da je iskaz žrtve uvjerljiv i logičan te da izjave dvaju svjedoka o posrednim saznanjima imaju značajnu dokaznu vrijednost. Istaknuo je da se presuda i kazna nakon 34 godine od počinjenog kaznenog djela ne mogu nazvati pravdom, ali je također ocijenio da kazna zatvora od sedam godina postiže svrhu kažnjavanja, jer je u skladu sa sudskom praksom - iznad propisanog minimuma, a bliže propisanom maksimumu. Sudac je istaknuo da je okrivljenik obiteljski čovjek te da je vijeće i tu činjenicu uzelo u obzir kod izricanja presude.

Provjereno: Jovan Radan - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Fond za humanitarno pravo, koji je izvjesio o ovoj presudi, pratio je suđenje, a za razliku od drugih, suđenje Jovanu Radanu bilo je kratkotrajno, provedeno učinkovito i bez odugovlačenja.

FHP ima ozbiljne primjedbe na obrazloženje sudskog vijeća u odnosu na duljinu zatvorske kazne - da je optuženik obiteljski čovjek i da se sedmogodišnjom zatvorskom kaznom postiže sva kazna. Prema FHP-u, presuda i zatvorska kazna obeshrabrit će žrtve silovanja da prijave ratne zločine, te da se pojave na sudu, licem u lice s optuženikom, za čije obiteljske prilike suci imaju više razumijevanja nego za traumu i zgaženo dostojanstvo žrtve silovanja.

Provjereno: Jovan Radan - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno se Radanom bavilo u nekoliko navrata

Emisija Provjereno nekoliko puta je radila reportaže u kojima su govorili o Jovanu Radanu. Sve je počelo od Ive Radić, žene koja je u prilogu iz 2019. ispričala svoju tužnu priču. Ona je naime tražila svojeg nestalog oca Miju Radića, a za čiji nestanak krivi upravo Jovana Radana, njihovog nekadašnjeg susjeda i prijatelja koji je njezinog oca odveo u nepoznato pred očima nje, tada osmogodišnje djevojčice, i njezine majke u listopadu 1991.

Iva Radić i Jovan Radan Foto: DNEVNIK.hr

Ta prva reportaža u kojoj se pojavio Jovan Radan s kojim se suočila Iva Radić, potaknula je jednu od žrtava da u drugoj reportaži Provjerenog iz 2020. progovori o gnjusnom i ponižavajućem silovanju koje je prošla s Radanom u Vukovaru 1991. godine. Tada ga je je ekipa Provjerenog potražila na njegovoj adresi i suočila s ovim optužbama koje je on odlučno i drsko negirao.

I iduće godine Provjereno je tražilo odgovore na pitanja koja muče žrtve Radanovih zločina, pa je tim povodom i srpski predsjednik Aleksandar Vučić dao obećanje reporterki Provjerenog Ani Malbaši da će učiniti sve što može oko nestanka Mije Radića.

To obećanje nije se ispunilo, no nešto se konačno pokrenulo u slučaju silovanja, a zbog kojeg je počelo suđenje u Srbiji u travnju 2024. Jovanu Radanu s kim se ispred zgrade suda opet suočila Iva Radić tražeći odgovore na pitanje gdje i što joj je bilo s ocem. Radan je i dalje negirao da išta zna.

Žrtva silovanja prepoznala Jovana Radana - 7 Foto: Provjereno

U travnju ove godine Iva Radić konačno je doznala gdje joj je otac, ali ne od Jovana Radana, nego od istražitelja u Hrvatskoj koji su njegove posmrtne ostatke pronašli u Petrovačkoj Doli.

Jovan Radan ovih dana je osuđen za silovanje, ali odgovornost za odvođenje i ubojstvo Mije Radića još ga nije sustigla.

"Nema suđenja, a ne vjerujem da su u toku predistražne radnje. Nismo usjpeli dobiti službeni odgovor od Tužiteljstva", odgovorila nam je osnivačica FHP-a Nataša Kandić na pitanje da li se zbog ubojstva Mije Radića vodi nekakav postupak u Srbiji.