Potresno svjedočanstvo iznijela je žrtva silovanja, koja je u to vrijeme imala samo 22 godine. Kasnije je silovatelja vidjela u uniformi hrvatske policije.

Potresno svjedočanstvo o zlostavljanjima koje je pretrpjela u ratnom Vukovaru, iznijela je Snježana Maljak, žrtva silovanja.

Mučno svjedočanstvo iz Škabrnje: "Četnik me htio zaklati. Stavio mi je nož pod vrat, ali u zadnjem trenutku oficir JNA ga je gurnuo i spasio mi život"

U domu Željke Jurić Mitrović: Suze, ponos i ljubav djevojčice u plavom kaputiću koju svi pamte

Počinitelje je tužila, no nikada nisu privedeni pravdi, jer su u bijegu.

“Osobi koja je prošla takav zločin treba hrabrosti da iznese to uopće, a kad iznese, borba je oko dokazivanja – tko može dokazati što se dogodilo u ratu? Taj čin priznavanja da osoba traži nešto, seksualno zlostavljanje nije samo silovanje, ima tu drugih oblika zlostavljanja. Većina muškaraca koji su prošli logore u Srbiji, prošli su neki oblik seksualnog zlostavljanja, ali to je još tajna, o tome se slabo govori, a insitucije o tome ne govore”, kazala je za N1.

Evo što je ispričala u čitavom mučnom događaju, koji se doživjela kao 22-godišnja djevojka.

“Odlučila sam sve prijaviti 10 godina kasnije nakon što sam u Vukovaru počela susretati silovatelje. Prvo sam jednog udarila kišobranom, a oni su me odveli na psihijatriju u Zagreb. Kad sam jednog vidjela u uniformi hrvatske policije, prelomila sam i predala tužbu. Kad je istraga počela, tek sam onda sve rekla mužu, on je dobio slom živaca, Hitna je morala doći i dati mu za smirenje. Prvooptuženog sam susretala na ročištu, proces je trajao skoro 17 godina, a on je imao plaću 3.900 pod suspenzijom u policiji i Sindikat policije mu je plaćao odvjetnika.

Obojica su u bijegu, izdana je međunaordna tjeralica – jedan je u Srbiji, a drugi se proglasio mrtvim iako smo doznali da je promijenio identitet i živi van granica Hrvatske. Bar sad imam mir da ih ne susrećem više po gradu”, zaključila je svoju tešku i strašnu priču Snježana Maljak.

Na njezine izjave odmah su regairali i iz Sindikata policijskih službenika.

"Od kada to sindikati brane policajce u kaznenim postupcima za ovakve teške zločine počinjene za vrijeme Domovinskog rata tj. za događaje koji su počinjeni u vrijeme kada sindikati nisu niti postojali u policiji?!

Ovo je sumrak sindikalnog djelovanja i dajemo punu podršku ovoj hrabroj ženi što je to javno iznijela i prijavila počinitelja kojem definitivno nije mjesto u hrvatskoj policiji", napisali su na Facebooku.