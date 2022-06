Predsjednik Republike Hrvatske danas boravi u Sisaku. Nakon protokolarnih događaja očakuju se izjave za medije.

Zoran Milanović u Sisku se sastao sa sisačkom gradonačelnicom i predsjednikom Udruge HVIDRA Grada Siska.

Nakon toga odao je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima

U 12 sati bio je na svečanosti obilježavanja 30. obljetnice rada Udruge HVIDRA Sisak.

"Hrvatskoj nitko nije pomagao. Hrvatskoj se prijetilo sankcijama. Te ne valja ovo te ne valja ono", rekao je i dodao Hrvatsku nitko nije pustio u NATO nego da ona tu pripada.

"Istina je da je Hrvatska vojska oslobodila BiH od jarma Karadžića i Mladića i te vrlo jasno definirane bande ratnih zločinaca. Ne engleski i britanski i francuski bombarderi koji su tukli položaje oko Sarajeva jer toga se nitko nije prepao", kazao je. Kasnije je pred novinarima komentirao aktualne teme, izmeđz ostalog i rekordnu inflaciju.

"Inflacija je kao vatra. Jako je loš sluga i lako se otme kontrole. Ova nije bila zamišljena nego se spontano dogodila", rekao je.

Tko je odgovaran?

"Svi pomalo. Hrvatska Vlada nije. Za to ih baš ne mogu optužiti. Ako je to bila cijena koju se trebalo platiti da se zaustavi COVID, onda je to u redu", kazao je i još jednom

"Pričao sam sa njim, ali ga nisam pitao, čuj krade li se", govorio je i o uhićenju oca i dina Dumbovića.

Slučaj je usporedio s onim Marija Banožića.

"Što je s Banožićem? Zašto nije ispitan? Idemo radit, oslobdite čovjeka ili da se dela", kazao je predsjednik

"Nikako. Nisam to ni pratio. Gadi mi se to sve skupa. Ne ljudi. Neki su mi malo smiješni. ne želim u tome sudjelovati", kratko je odgovorio na pitanje o seks aferi.

Pošalješ tamo Dragana Čovića da potpiše neki dokument u društvu Željka Komšića.

O Sastanku u Bruxellesu

Zadnji put Zoran Milanović je izjave davao prije dva dana, kad je opravdavao odustajanje Dragana Čovića od dolaska na sastanak čelnika parlamentarnih stranaka iz BiH s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom. Za Plenkovića je rekao da živi u nekom svom međusvijetu.