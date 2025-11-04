Znate li prepoznati kada zapravo gledate reklamu? Objavljene su nove smjernice za influencere: "To je zaštita svih potrošača"

U digitalnom svijetu u kojem svaki klik vrijedi, Hrvatska otvara novo poglavlje odgovornog oglašavanja. Objavljene su smjernice za bolje i poštenije influencanje.

"Bitno je gledatelja naučiti o tome što gleda. Ako je influencer plaćen da nešto oglašava, mislim da bi svatko trebao imati saznanje o tome da se to isto i platilo", rekao je Jan Mihaljević, influencer.

"Sponzorirane suradnje se trebaju označavati, ali isto tako želim usmjeriti pažnju na to da u današnjem svijetu bilo koja medijski osvještenija osoba, korisnik društvenih mreža, će u prvih par sekundi uvijek znati da je riječ o reklami", poručila je Nika Pavičić, influencerica.

Čak i kad je reklama očita, povjerenje se gradi transparentnošću - poručuju iz kampanje 'Važno je znati kada se plati!'.

"Maloljetnici i djeca su najranjivije skupine kojima se razni sadržaj na internetu servira, a koji ne znaju često prepoznati koji je od tih sadržaja plaćen, a koji nije", rekla je Dunja Ivana Ballon, direktorica udruge za digitalni marketing, IAB Croatia.

Smjernice potiču influencere na transparentnost, a brendove na odgovorno oglašavanje. Jer, jasno označen sadržaj gradi povjerenje i prema publici i prema tržištu.

"To je zapravo zaštita svih potrošača koji imaju pravo znati je li neki proizvod, odnosno reklama za taj proizvod, plaćena ili nije plaćena. U ovom trenutku idemo na edukaciju tržišta i guranjem te priče zašto je to dobro za zajednicu", objasnio je Ilija Brajković, stručnjak za digitalni marketing.

Uloga influencera u društvu danas je sve važnija.

"Možeš izuzetno utjecati na nečije mišljenje, mi mijenjamo mišljenje ljudi iz dana u dan. Vrlo jednostavno, ako i sam neku uslugu ili proizvod ne bih koristio, neću ju za nikakve novce ovog svijeta promovirati", nadodao je Mihaljević.

"Ovim poslom se bavim već gotovo desetljeće. Jako je bitno napomenuti da su tu ljudi odrasli samnom i da samim time uvijek osjećaš odgovornost prema tim ljudima, pa i kad pričamo o sponzoriranim suradnjama", poručila je Pavičić.

Upravo zbog te odgovornosti, kampanja je dobila snažnu podršku digitalne zajednice.

"Influenceri su oni koji su zapravo među prvima podržali tu kampanju. Ono što je činjenica je da niti jedan brand, niti jedan oglašivač zapravo ne želi ulagati u sadržaj koji se nekom nameće, koji je nekome nezanimljiv. Svi žele zaista komunicirati upravo s onom publikom koja je njima relevantna", nadodala je Ballon.

Zato se diljem svijeta, kroz zakone i preporuke struke, sve glasnije traži da se plaćeni sadržaji jasno označe. U konačnici, pošteno oglašavanje nije ograničenje, nego dokaz profesionalnosti.

