Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NOVI ZAKON

Smetaju vam glasne reklame? Ova zemlja im je odlučila stati na kraj: "Inspirirali su nas roditelji..."

Piše I. B., 09. listopada 2025. @ 15:11 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Reklame više neće biti glasnije od sadržaja koji korisnici gledaju na streaming servisima.
Najčitanije
  1. Bivša vojarna JNA Čerkezovac
    ČERKEZOVAC

    Na mjestu bivše vojarne skladištit će se radioaktivni otpad: Ova lokacija nije odabrana slučajno
  2. Ilustracija
    Tvrtka ga tuži

    Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
  3. Novčana transakcija, ilustracija
    VoP Sustav

    Od danas velika promjena kod uplate novca: Pripazite, ovo više nećete moći raditi
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Kalifornija uvodi zakon koji će ograničiti glasnoću reklama
NOVI ZAKON
Smetaju vam glasne reklame? Ova zemlja im je odlučila stati na kraj: "Inspirirali su nas roditelji..."
Putin priznao da je ruska protuzračna obrana pogodila azerbajdžanski zrakoplov u kojem je poginulo 38 osoba
"TRAGIČAN INCIDENT"
Iznenadno priznanje Vladimira Putina: "Mi smo ga srušili!"
Karlovčanka (83) prevarena za 12 tisuća eura
POLICIJA UPOZORAVA
"Mama, pala sam": Evo kako je žena ostala bez 12 tisuća eura
Vučić se izvanredno obraća javnosti: "Ovo je nešto što će pogoditi svakog građanina naše zemlje"
Uvedene sankcije
Vučić oštro odgovorio Hrvatskoj: "Mi ćemo kupiti HEP i JANAF, dat ćemo 50 posto više od drugih!"
Oprez, ne nasjedajte! Širi se lažni članak o Supertalentu
prijevara
Oprez, ne nasjedajte! Širi se lažni članak o Maji Šuput i Supertalentu
Otkrivene zastrašujuće poruke žene koja je tvrdila da je nestala Madeleine McCann
Suđenje
Otkrivene zastrašujuće poruke žene koja je tvrdila da je nestala Madeleine McCann
Od danas velika promjena kod uplate novca: Ovo više neće biti moguće
VoP Sustav
Od danas velika promjena kod uplate novca: Pripazite, ovo više nećete moći raditi
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Tvrtka ga tuži
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Na Trgovskoj gori oslobođen prostor za skladište radioaktivnog otpada
ČERKEZOVAC
Na mjestu bivše vojarne skladištit će se radioaktivni otpad: Ova lokacija nije odabrana slučajno
Lovac poginuo u nesreći u Srbiji: Ustrijelio ga prijatelj
NESREĆA U LOVU
Mislili su da je divlja svinja, a to je bio Srđan: Prijatelj ga je slučajno ustrijelio
Vučić se izvanredno obraća javnosti: "Ovo je nešto što će pogoditi svakog građanina naše zemlje"
Uvedene sankcije
Vučić oštro odgovorio Hrvatskoj: "Mi ćemo kupiti HEP i JANAF, dat ćemo 50 posto više od drugih!"
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Na Trgovskoj gori oslobođen prostor za skladište radioaktivnog otpada
ČERKEZOVAC
Na mjestu bivše vojarne skladištit će se radioaktivni otpad: Ova lokacija nije odabrana slučajno
Marko Biočina razgovarao s članom Uprave Janafa Vladislavom Veselicom
GOST DNEVNIKA NOVE TV
JANAF u središtu političkih igara, a na informaciju da ga žele kupiti Mađari stigla im je jasna poruka
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
show
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Dino Bešlić stigao ispred sarajevskog Doma mladosti
dirljiv prizor
Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
zdravlje
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Mislim, stvarno…
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
tech
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Rusi upozoravaju, no...
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
Nove udarne mogućnosti
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
sport
Tuga u slavnom klubu: Preminuo im je trener
Počivao u miru!
Tuga u slavnom klubu: Preminuo im je trener
HRVATSKA – GIBRALTAR Evo kad počinje prijenos utakmice u Varaždinu
GOLIJADA NA POMOLU
HRVATSKA – GIBRALTAR Evo kad počinje prijenos utakmice u Varaždinu
Poznati boksač hrvao se s medvjedom, pogledajte kako je prošao
Za zalediti se
Poznati boksač hrvao se s medvjedom, pogledajte kako je prošao
tv
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
Kumovi: Ujutro je bio tamo - gdje je nestao novac?
KUMOVI
Ujutro je bio tamo - gdje je nestao novac?
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
KUMOVI
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Dream Sky kučica u Gorskom kotaru za odmor, Airbnb
Još ljepše nego na fotografijama
Mir, tišina, planinski zrak… ma, savršenstvo: Ova kućica u Gorskom kotaru idealan je izbor za dubinski odmor
Jesen u japankama: Dobro došli u najljepši gradić španjolske Male Venecije
Puerto de Mogán
Jesen u japankama: Dobro došli u najljepši gradić španjolske Male Venecije
novac
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
lifestyle
Kolinda Grabar-Kitarović u plavoj haljini efektnog uzorka
STAJLING ZA RIJAD
Kolinda Grabar-Kitarović: Salonke u osvježavajućoj boji koje su "strogu" haljinu učinile još boljom
Ponuda bordo haljina u trgovinama za jesen 2025.
POPULARNA BOJA
Za svaki dan i za svečane prigode: 15 bordo haljina u kojima ćete uvijek izgledati lijepo
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
sve
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Kolinda Grabar-Kitarović u plavoj haljini efektnog uzorka
STAJLING ZA RIJAD
Kolinda Grabar-Kitarović: Salonke u osvježavajućoj boji koje su "strogu" haljinu učinile još boljom
Dino Bešlić stigao ispred sarajevskog Doma mladosti
dirljiv prizor
Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene