Smetaju vam glasne reklame? Ova zemlja im je odlučila stati na kraj: "Inspirirali su nas roditelji..."

Novi zakon u Kaliforniji trebao bi stati na kraj bučnim reklamama na streaming servisima.

Prema novim pravilima, oglas ne smije biti glasniji od programa koji korisnik gleda. Ova mjera nadovezuje se na postojeći savezni zakon koji već ograničava glasnoću reklama na televizijskim i kabelskim kanalima, a sada se to pravilo proširuje i na streaming platforme poput Netflixa, Hulua i YouTubea.

Protivnici zakona, među kojima je i utjecajna industrija zabave, tvrdili su da će provedba biti teška jer streaming servisi nemaju istu razinu kontrole nad glasnoćom oglasa kao televizijske kuće, piše BBC.

Kalifornija je sjedište streaming platformi Netflix i Hulu, a Amazon ondje proizvodi velik dio svojih serija i filmova za Prime Video. Još 2010. godine, američki je Kongres donio Zakon o smanjenju glasnoće reklama, kojim se ograničava jačina zvuka reklama na televizijskim i radijskim postajama.

"Jasno smo čuli što građani žele..."

Zakon koji je kalifornijski guverner Gavin Newsom potpisao u ponedjeljak obvezuje streaming servise da se također pridržavaju tog saveznog zakona iz vremena Baracka Obame.

Kada je CALM Act donesen, streaming servisi tek su se počeli razvijati, no od tada su postali glavni način gledanja sadržaja u mnogim američkim domovima. "Jasno smo čuli što Kalifornijci žele – i jasno je da ne žele reklame koje su glasnije od programa koji upravo gledaju", rekao je Newsom prilikom potpisivanja zakona.

Prema zakonu, postojeća savezna regulativa nalaže da Federalna komisija za komunikacije (FCC) izradi pravila prema kojima reklame moraju imati istu prosječnu glasnoću kao program uz koji se emitiraju.

U veljači je FCC priopćio da je tijekom proteklih godina zaprimio na tisuće pritužbi zbog preglasnih reklama, od kojih se mnoge odnose upravo na streaming servise. Novi zakon, koji stupa na snagu 1. srpnja 2026., zabranjuje streaming platformama koje posluju u Kaliforniji da emitiraju zvuk reklama glasniji od zvuka sadržaja koji korisnici gledaju.

"Zakon su inspirirali iscrpljeni roditelji"

"Ovaj zakon inspirirali su svi iscrpljeni roditelji čije bi bebe, nakon uspavljivanja, probudile bučne reklame na streamingu", rekao je senator Thomas Umberg, koji je zakon i predložio.

Ipak, Udruga filmske industrije i Savez za inovacije u streamingu koji zastupaju servise poput Disneyja i Netflixa u početku su se protivili zakonu. Tvrdili su da nemaju tehničku mogućnost kontrole jačine zvuka na uređajima na kojima se njihovi sadržaji prikazuju, za razliku od klasičnih TV i kabelskih operatera.

Kako je u lipnju pojasnila Melissa Patack, potpredsjednica Udruge filmske industrije za državne poslove, oglasi na streaming servisima dolaze iz više različitih izvora pa ih nije moguće lako ili potpuno kontrolirati.

Kasnije je u zakon dodana odredba koja zabranjuje pojedincima i privatnim tužiteljima da tuže streaming servise zbog kršenja ovog zakona. Zbog toga su obje udruge, nakon izmjena , zauzele neutralan stav prema zakonu, izvijestio je Los Angeles Times.