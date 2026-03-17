ZET poslao obavijest građanima: Zbog hitnih radova izmjenjene su neke linije

Zbog izvanrednog održavanja tramvajske infrastrukture večeras od 23:15 sati bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Marina Držića u smjeru sjevera, od Zapruđa do Branimirove, te Avenijom Dubrovnik u smjeru istoka, od rotora Savski gaj do Zapruđa, priopćili su u utorak iz ZET-a.

Zbog radova će tramvajske linije 2 i 5 prometovati izmijenjenim trasama u jednom smjeru, dok će linije 6, 7 i 8 voziti kružno.

Linija 2 prometovat će na relaciji Savišće - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Jukićeva - Ulica Republike Austrije - Črnomerec, a linija 5 na relaciji Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Park Maksimir.

Kružne trase imat će linije 6, 7 i 8, koje će prometovati preko Savske ceste, Glavnog i Autobusnog kolodvora te Novog Zagreba.

Zadnji polazak kroz Novi Zagreb u smjeru istoka bit će sa Savskog mosta u 22:42 sata na liniji 7, stoji u priopćenju.