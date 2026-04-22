Stručnjak o drami u Osijeku: "Nema 'tihe evakuacije' - ili idu svi van ili je to samo običan pregled"

Nakon što su se u javnosti pojavile oprečne informacije o evakuaciji osječkog trgovačkog centra Portanova zbog dojave o bombi, ostalo je otvoreno ključno pitanje: Kako je moguće da policija tvrdi da ne provodi evakuacije, dok uprava centra prst upire upravo u njih?

Sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila za DNEVNIK.hr pojašnjava protokole i otkriva zašto je situacija u kojoj kupci bježe, a radnici ostaju, u najmanju ruku – čudna.

Podsjetimo, policija je danas izjavila kako je odluka o pražnjenju objekta isključivo na držitelju prostora, dok su iz Portanove poručili da je policija išla "od sobe do sobe" i provodila evakuaciju. Cvrtila ističe da istina leži u sredini, ali s jasnim predvodnikom.

"To se radi u dogovoru između policije i držitelja objekta, ali po meni bi odgovornost u konačnici morala preuzeti policija. Ona je vlasnik procesa pregleda i evakuacije i ona može najbolje procijeniti što napraviti na temelju podataka koje ima", kaže Cvrtila.

"Tiha evakuacija" ne postoji

Iz uprave centra pravdali su ostanak zaposlenika u zgradi "tihim alarmom" i procedurom koja je trajala satima. Cvrtila, međutim, upozorava na terminološku, ali i sigurnosnu pogrešku u takvom pristupu.

"Ako evakuacija treba, onda treba ići odmah i žurno. Tu nema 'tihih evakuacija'. Ono što se vjerojatno dogodilo u Osijeku nije bila evakuacija, nego pregled objekta. To znači da su ljudi unutra dok policija ne dođe do njihove trgovine, tada nakratko izađu, policija pregleda prostor i oni se vrate", pojašnjava stručnjak.

Dodaje i kako je logika "poluevakuacije" sigurnosno upitna:

"Što sad to znači – izbacili ste posjetitelje, a zaposlenici neka stradaju unutra? Teško je biti 'poluozbiljan'. Ili je procjena da opasnost postoji, pa idu svi van, ili je procjena da je nema."

Problem zaključanih vrata: Zašto radnici moraju ostati?

Jedan od razloga zašto zaposlenici često ostaju u zgradi dok policija s psima pretražuje prostor je čisto logističke prirode.

"Ako pošaljete baš sve ljude van i zaključate objekt, policija ga ne može pregledati. Netko mora biti tamo da otključa vrata svake trgovine ili ureda kako bi policija mogla ući. Ali ponavljam, ako je dojava ozbiljna, taj rizik se ne preuzima", ističe Cvrtila.

Cvrtila se osvrnuo i na sve češće dojave u regiji, naglašavajući da je najbolja prevencija pronalazak i oštro kažnjavanje počinitelja, dok pretjerano medijsko izvještavanje može biti kontraproduktivno.

"Moguće je da je jedan od motiva počinitelja upravo psihološki učinak – da vide kako su svi pobjegli van i kako se sve uznemirilo. Po meni ne bi trebalo ni izvještavati o slučajevima gdje se pokaže da nema ničega, jer upravo taj kaos hrani motive onih koji dojavljuju", zaključuje sigurnosni stručnjak.