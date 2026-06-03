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ANALIZA PODATAKA

Plaće rastu, ali ne svima jednako: Evo tko ima najviše

Piše Hina, 03. lipnja 2026. @ 12:17 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Servis MojaPlaća napravio jeistraživanje o plaćama u Hrvatskoj.
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Plaće rastu, ali ne svima jednako: Evo tko ima najviše
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