Šok u Dalmaciji: Policajcu ukraden službeni pištolj iz vlastite kuće

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakinjom koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo krađe na štetu policijskog službenika Policijske postaje Sinj, kojemu je ukrala službeni pištolj.

Nakon što je 2. lipnja policajac podnio kaznenu prijavu zbog krađe pištolja koji je ostavio u nezaključanom ormaru u svojoj kući, uz sumnju da je to počinila 29-godišnjakinja koja je kod njega bila u posjeti, inicirano je istraživanje tijekom kojeg je pronađena i uhićena 29-godišnjakinja, a pištolj je donesen u postaju.

Također, uhićen je 38-godišnji muškarac nad kojim je provedeno istraživanje i utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prikrivanja, radi čega će protiv njega biti podnesena kaznena prijava.

Nakon dovršenog istraživanja protiv 29-godišnjakinje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, a protiv policajca pokrenut će se disciplinski postupak zbog sumnje na težu disciplinsku povredu.