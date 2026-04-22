"Kupci vani, a naša djeca unutra": Roditelji bijesni nakon drame u trgovačkom centru, netko ne govori istinu

Jučerašnja dojava o bombi u osječkom trgovačkom centru Portanova podigla je veliku paniku, ali ne samo zbog same prijetnje, koja se pokazala lažnom. Na društvenim mrežama ubrzo su se proširile objave zabrinutih roditelja koji tvrde da su njihova djeca, zaposlena u trgovinama centra, ostala na radnim mjestima, dok su kupci i posjetitelji evakuirani.

Istražili smo tko je donio odluku o evakuaciji i zašto su se pojavile tvrdnje o selektivnom izvlačenju ljudi iz objekta.

Glasnogovornica PU osječko-baranjske Edita Roterbauer za DNEVNIK.hr ističe kako policija ne stoji iza zapovijedi o parcijalnoj evakuaciji.

"Policija nije nikoga evakuirala i nije nikome rekla da mora ostati na radnom mjestu. To policija sigurno nije napravila. Sve ovisi o samoj procjeni, ne policije, nego onog tko je unutra, tko je odgovoran. O tome ovisi hoće li se objekt isprazniti ili ne", izjavila je Roterbauer.

Dodala je kako je u takvim situacijama, koje su u posljednje vrijeme učestale diljem Hrvatske, ključno "stati na loptu" i ne stvarati dodatnu paniku koja bi mogla potaknuti nove lažne dojave.

Portanova: "Policija je išla redom, od sobe do sobe"

S druge strane, Vlatka Šimunović iz marketinga Portanove odbacuje tvrdnje da je centar samostalno odlučivao o tome tko izlazi, a tko ostaje. Tvrdi da je cijeli proces vodila policija.

"Iskreno da vam budem, čula sam to, pročitala sam po društvenim mrežama i isto mi nije jasno, jer policija je bila i evakuirala je sve, dok svi zaposlenici nisu bili vani. Niti je centar evakuirao, niti naši zaštitari, nego je policija došla. Nije bila klasična evakuacija s uzbunom, nego su oni išli redom i evakuirali", pojašnjava Šimunović.

Na pitanje o pritužbama roditelja da su radnici satima bili u zgradi dok je trajala pretraga, Šimunović odgovara kako je razlog vjerojatno veličina samog objekta.

"Portanova je jako velika i moguće da su takve priče došle jer, dok oni dođu do svih trgovina, možda se već to zakompliciralo. Evakuacija je trajala dugo, prostor je ogroman i policija je temeljito pregledavala sobu po sobu. Dok oni nisu došli do drugog kata, netko je možda mislio da je zaboravljen", poručuju iz uprave centra.

Kriminalističko istraživanje u tijeku

Iako su se kupci i dio radnika na kraju našli na parkiralištu ispred centra, ostaje nejasno zašto su informacije s terena toliko oprečne. Dok policija tvrdi da je evakuacija stvar interne odluke odgovornih osoba u centru, iz Portanove poručuju da su samo slijedili korake policijskih službenika na terenu. Tu su, dakako, i roditelji koji tvrde da njihovu djecu nisu htjeli pustiti s radnih mjesta.

Podsjetimo, detaljnim pregledom koji je završio oko 20:40 utvrđeno je da u centru nije bilo eksplozivne naprave. Policija sada provodi kriminalističko istraživanje kako bi pronašla počinitelja koji je lažnom dojavom paralizirao rad centra i uznemirio građane Osijeka.