Žele li rušiti Kazalište lutaka zbog velikog projekta "Vrata grada Zadra"? "Žalosno je da se to događa"

Staro zadarsko Kazalište lutaka, jedno od najprepoznatljivijih kulturnih obilježja grada, našlo se u središtu političkih prijepora nakon što su statičari, po nalogu gradonačelnika, ekspresno izradili procjenu stanja zgrade.

Nalaz je pokazao ozbiljna konstrukcijska oštećenja koja, prema struci, predstavljaju sigurnosni problem.

"Postoje značajna oštećenja postojeće konstrukcije koja su posljedica dugogodišnjeg neodržavanja i atmosferskih utjecaja, ponajprije vlage. Vlaga je najveći neprijatelj betonske konstrukcije i čelika ugrađenog u nju, a na brojnim mjestima došlo je do korozije", rekao je statičar Alan Sorić.

Zgrada kazališta izgrađena je 1930-ih godina prošlog stoljeća i nekada je bila primjer talijanske arhitekture racionalizma. Smještena je na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Zadru, što je dodatno potaknulo sumnje oporbe u stvarne motive gradske vlasti.

Gradonačelnik Šime Erlić odbacuje takve optužbe i tvrdi da rušenje nema veze s privatnim interesima. "Hoćete li možda dati nekom investitoru da napravi hotel?", upitan je Erlić.

"Nećemo. Sigurno nećemo. U ovom trenutku čvrsto možemo tvrditi da to nikada nije bio motiv", poručio je Erlić.

Dodaje i da gradska uprava ima potporu konzervatora iz Zagreba. Prema njegovim riječima, oni smatraju da zgrada ima određenu spomeničku vrijednost, ali da je vrijednost bedema koje zaklanja znatno veća. "Kako je riječ o UNESCO-voj prvoj kategoriji, ne postoji zapreka da se, ako se donese takva odluka, zgrada ukloni", rekao je Erlić.

Iz Grada navode da su konzervatorski elaborat zatražili od Konzervatorskog odjela u Zadru, no ni oni ni Ministarstvo kulture zasad nisu konkretno odgovorili na novinarske upite o detaljima.

Oporba smatra da rušenje zgrade nije nužno rješenje. "Ne mislim da je treba rušiti. Da je opasna, to nije sporno. Sporan je model upravljanja ovom situacijom", istaknula je gradska vijećnica SDP-a Loreta Stipčević.

Još oštriji je vijećnik SDP-a Danijel Radeta, koji tvrdi da se iza svega krije projekt vrijedan stotine milijuna eura. "Ne vjerujemo gradonačelniku kada kaže da je statika zgrade narušena. Jasno je da se gura veliki projekt ‘Vrata grada Zadra’, a način na koji se to radi za nas je neprihvatljiv", rekao je Radeta.

Riječ je o projektu koji bi u potpunosti promijenio vizuru poluotoka, a uključuje gradnju podzemne garaže, hotela te trga s amfiteatrom. Prema važećem urbanističkom planu, upravo je na lokaciji starog kazališta predviđena realizacija dijela tog projekta.

Gradonačelnik, međutim, poručuje da se o tome sada ne odlučuje.

Više o ovome pogledajte u videoprilogu Ivana Krznarića.