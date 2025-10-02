Osumnjičen da je silovao tri štićenice ustanove u kojoj je radio: Podignuta je optužnica

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je nakon istrage pred karlovačkim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 47-godišnjaka kojega tereti da je kao zaposlenik jedne ustanove u Karlovačkoj županiji do studenoga 2024. godinu dana silovao tri štićenice te ustanove.

Tužiteljstvo je u optužnici predložilo produljenje mjera opreza koje su 47-godišnjaku određene zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Lani u prosincu kada je osumnjičeni uhićen karlovačko tužiteljstvo izvijestilo je da ga je ispitalo i od suda zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac istrage je prijedlog odbio i odredio mjere opreza.