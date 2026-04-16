Tramvaji ovog vikenda neće voziti uobičajeno, ZET objavio detalje

Zbog najavljenog sindikalnog prosvjeda koji će se u subotu, 18. travnja od 11 sati održati na Trgu bana Josipa Jelačića, doći će do privremene obustave tramvajskog prometa u središtu grada. Promet će biti prekinut na dionici Ilice od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, kao i u Frankopanskoj, Jurišićevoj, Ulici Franje Račkog te preko Zrinjevca, javljaju iz ZET-a.

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 u tom će razdoblju voziti izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 6

Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Savski gaj

Linija 11

Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec

Linija 12

Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava

Linija 13

Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Trg žrtava fašizma

Linija 14

Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska - Savski gaj

Linija 17

Prečko - Savska - Vodnikova -Trg žrtava fašizma - Borongaj

Osim toga, u nedjelju, 19. travnja, od 11.30 do 19.30 sati bit će obustavljen tramvajski promet Ozaljskom, Tratinskom i Vodnikovom ulicom te Savskom cestom, od Jukićeve do Ulice grada Vukovara zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Tramvajske linije 2, 4, 9, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 2

Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 4

Savski most - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubec

Linija 9

Zapadni kolodvor - Ulica Republike Austrije - Trg bana Josipa Jelačića - Ulica Franje Račkoga - Borongaj

Linija 12

Zapadni kolodvor - Jukićeva - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Vlaška - Dubrava

Linija 13

Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Savski gaj rotor

Linija 14

Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma

Linija 17

Prečko - Ulica grada Vukovara - Savišće

Umjesto tramvaja prometovat će izvanredna autobusna linija trasom:

Ljubljanica - Ozaljska - Tratinska - Savska - Trga Mažuranića.