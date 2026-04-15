Sunčano i toplo do kraja tjedna, a onda stiže jače naoblačenje: Meterologinja donosi detalje

Vrijeme je bilo promjenjivo. Uz dosta oblaka u mnogim je predjelima palo malo kiše, osobito u prijepodnevnim satima. U gorju, ali i ponegdje na moru je bilo magle i rosulje. Ipak, mjestimice je bilo i sunčanih razdoblja, a temperatura je uglavnom bila ugodna, između 15 i 24, jedino u višim predjelima ispod 10 stupnjeva. Ciklona koja od Sicilije putuje prema istoku se popunjava, a sa sjevera jača greben anticiklone. U takvim se uvjetima vrijeme nad našim krajevima privremeno stabilizira, ali sljedećih nekoliko dana i dalje će biti mogući lokalni pljuskovi, većinom u popodnevnim satima.

Ujutro će u većini područja biti oblaka, najviše u gorskim predjelima, nešto manje na istoku zemlje, a najmanje na sjevernom Jadranu. Prvi dio dana bit će uglavnom suh, postoji mala mogućnost da nešto kiše padne u gorju. Vjetar na kopnu slab, sjevernih smjerova. Na području Kvarnera puhat će slaba bura, dok će uz zapadnu obalu Istre i u Dalmaciji puhati slab sjeverozapadnjak. Najniža temperatura u unutrašnjosti između 9 i 11, u višim predjelima koji stupanj manje, a na moru od 11 do 15.

Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali uz jači razvoj oblaka u drugom dijelu dana mjestimice je moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a temperatura od 20 do 22.

U Slavoniji nakon nešto sunčanijeg jutra ostatak dana promjenjiv, a uz jači razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 22.

U Gorskoj Hrvatskoj sunčana će razdoblja biti češća poslijepodne, ali unatoč tome ostaje mogućnost za lokalnu slabu kišu ili pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura između 16 i 19.

Na sjevernom Jadranu i poslijepodne pretežno sunčano, ali uz lokalno jači razvoj oblaka moguća je kiša ili pokoji pljusak, osobito u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, na Kvarneru i dalje bura koja će krajem dana jačati. U najtoplijem dijelu dana temperatura između 20 i 23.

U Dalmaciji sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni. Mjerit će se između 21 i 24.

U nastavku tjedna na kopnu sunčano. U petak poslijepodne uz jači razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak. U nedjelju jače naoblačenje sa zapada, u noći na ponedjeljak s kišom. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. Bit će iznadprosječno toplo, s temperaturom oko 22 stupnja.

Na moru sunčano i također iznadprosječno toplo. U petak će puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare olujna bura, u subotu u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. U nedjelju postupno naoblačenje sa sjeverozapada, u noći na ponedjeljak mjestimice kiša i pljuskovi.

Iako je kiša moguća i sljedećih nekoliko dana, neće padati svugdje, i uglavnom će to biti male količine. Promjenjivo, ali dosta sunčano i toplo vrijeme zadržat će se sve do kraja tjedna kad će stići veća promjena.