U Zagrebu u nedjelju velike promjene u prometu: Ovo su detalji

Od Dubrave do Dupca prometovat će izvanredna tramvajska linija.
Izmjene tramvajskih linija su sljedeće:
Linija 2: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Savišće Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak Linija 6: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot Linija 7: Savski most - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma Linija 11: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Heinzelova Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Velesajam - Zapruđe Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj
Uvedene izvanredne autobusne linije
Izvanredne autobusne linije prometovat će na relacijama Dubrava - Borongaj koja će biti u prometu od 8 do 14:30 sati, linija Črnomerec - Magazinska prometovat će od 8:15 do 14:30 sati, a linija Kaptol - Mihaljevac bit će u prometu od 10 do 14:30 sati.
Izvanredna autobusna linija Dubrava - Borongaj će polaziti s izlaznog perona (zapadno od otpremničkog bloka), a s terminala Borongaj s privremenog stajališta ispred linije 231 te će prometovati trasom: Dubrava - Mandlova - Branimirova - Krešićeva - Borongaj
Borongaj - Ulica Divka Budaka - Branimirova - Mandlova - Dubrava
Izvanredna autobusna linija Črnomerec - Magazinska polazit će sa Črnomerca s istočnog izlaznog perona (objekt ZET-a), a s Magazinske ulice sa stajališta linije 118 te će prometovati trasom: Črnomerec - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Selska - Zagorska - Magazinska - Nova cesta - Žajina - Adžijina - Magazinska - Zagorska - Selska - Ilica - Črnomerec. Linija će koristiti sva autobusna stajališta i tramvajsko stajalište Sveti duh na Ilici, u smjeru Črnomerca.
Izvanredna autobusna linija Kaptol - Mihaljevac prometovat će u oba smjera trasom: Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Ulica Medveščak - Ksaverska - Mihaljevac. Linija će koristiti sva usputna autobusna stajališta.