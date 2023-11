Zbog kiša i jakog vjetra uključen meteoalarm za pola Hrvatske: HAK izdao upozorenje vozačima

Bit će umjereno do pretežno oblačno s kišom. Na Jadranu i predjelima uz njega ponegdje i obilnom oborinom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. U gorju mjestimice susnježica i snijeg, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Na snazi je žuti meteoalarm za cijelo priobalno područje zbog kiše i udara vjetra. Najjači bi mogli biti na samom jugu Hrvatske, gdje bi mogli dostići i 95 km/h.

Poslijepodne se na zapadu očekuje postupan prestanak oborina. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Na Jadranu će u početku puhati jugo i jugozapadnjak u okretanju na jak sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 5 do 9, na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva.

HAK upozorava na odrone na cesti

U prekidu je više trajektnih linija i to Split - Vela Luka - Ubli, Sobra - Prapratno, Ploče - Trpanj, Sumartin - Makarska, Sućuraj - Drvenik, a u prekidu su i brojne katamaranske linije, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Katamaranske linije u prekidu su: Vis - Hvar - Split, Ubli - Vela Luka - Hvar - Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Ubli - Korčula - Polače - Sobra- Šipanska luka - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Korčula - Hvar - Split.

Brodska linija Mali Lošinj - Unije - Susak plovi bez pristajanja u Srakane Vele i Unije, a brodska linija Vodice - Prvić Šepurine - Prvić Luka - Zlarin - Šibenik plovi bez linije iz Vodica.

Prekinut je promet zbog prosvjeda na državnim cestama: Ilača - Tovarnik (DC46) i Našice - Đakovo (DC515) u mjestu Potnjani.

Zbog prosvjeda na državnoj cesti DC520 kod kružnog toka promet prema GP-u Slavonski Šamac preusmjeren je preko Kruševice; prema graničnom prijelazu Županja osobna vozila prometuju obilazno (uz regulaciju i nadzor policijskih službenika), a promet autobusa i teretnih vozila je otežan.

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb - Ploče - Karamatići, autocesta A6 Rijeka - Zagreb, Stara cesta kroz Gorski kotar - DC3, Paški most, Krčki most, Most dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku, državna cesta DC54 Maslenica - Zaton Obrovački.

Zbog vjetra za sav je promet zatvorena DC8 Prapratno - Zaton Doli (most Ston). Obilazak je županijskom cestom Prapratno - Ston - Zaton Doli.

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 kod čvora Rijeka istok u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat.

Kolnici su mokri i skliski. Mogući su odroni. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.