Doznajte kad stiže nova promjena vremena i gdje možemo očekivati još snijega

I dalje se snijeg očekuje prije svega u gorju, u planinama, i to izglednije prema kraju dana s pritjecanjem hladnije zračne mase sa sjevera. Problem sa snijegom u našim krajevima je što upravo s pritjecanjem hladnoće, često to bude i stabilna zračna masa, pa se i razvedri. Znači, bude dovoljno hladno za snijeg, ali ne i vlažno, objašnjava Darijo Brzoja.

Približavanje nove ciklone već stvara uvjete za oborinu, a njezino premještanje preko naših krajeva u utorak će nam donijeti oblačno i kišovito vrijeme, dok na višim nadmorskim visinama može biti i susnježice i snijega. Prema kraju dana i u noći na srijedu u mnogim predjelima gorske Hrvatske lepršat će pahulje. S druge strane, pritjecanjem hladnije i stabilnije zračne mase brzo se očekuje i razvedravanje pa će u srijedu većinom prevladavati sunčano.



No u utorak prvo kiša. Očekuje nas dakle, oblačno i u većini krajeva kišovito jutro i prijepodne. Samo u najvišem gorju od početka može biti i snijega. Neće biti toliko hladno kao jutros, minimalna temperatura na kopnu će biti između 2 i 6, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva. Na moru su zato mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Dalmaciji uglavnom i obilnija oborina, pa je na snazi i žuta razina Meteoalarma. U Slavoniji i Baranji puhat će umjeren jugoistočnjak, a na Jadranu jak južni i jugozapadni vjetar koji će negdje do 10 sati otprilike na sjevernom dijelu već i okrenuti na jak sjeverozapadnjak.

I poslijepodne oblačno, ali ovdje na sjeverozapadu zemlje uz sve rjeđe oborine. Zapuhat će vjetar sa sjevera, a temperatura neće previše porasti u odnosu na jutro. Bit će svega 6, 7 stupnjeva u onom najmanje hladnom dijelu dana.



I u Slavoniji i Baranji zadržat će se oblačno i povremeno kišovito, no i ovdje će oborine biti manje prema kraju dana. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, a temperatura će biti između 5 i 8 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne i navečer također manje oborine, čak i vedrije, no i dalje će na moru biti moguć poneki kratki pljusak, a u gorju je tad već izgledan snijeg ili susnježica. Poglavito kasnije navečer. Na Jadranu će puhati jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 5, na moru 12 stupnjeva, potom navečer i u noći na srijedu hladnije. Dodatno, u noći će podno Velebita zapuhati i jaka bura s olujnim udarima.



U Dalmaciji se u utorak očekuje najviše kiše, no glavnina uz južinu ipak prijepodne. Tu i tamo moglo bi proviriti i sunce, osobito u drugom dijelu dana. Poslijepodne će puhati sjeverozapadnjak, a temperatura će biti 10ak do 14, 15 stupnjeva.



U srijedu se očekuje djelomice ili pretežno sunčano i hladnije vrijeme. Ujutro u Slavoniji i Lici bit će moguće malo snijega. U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak s kojim nam već stižu novi oblaci i kiša. Prvo u gorske predjele i na sjeverozapad zemlje. A u petak će zatim kiše biti posvuda. Temperatura će uz južinu prvo porasti, no vrlo brzo će uz okretanje vjetra na sjeverni i zahladnjeti pa će kiša, prije svega u gorju pred vikend prelaziti u susnježicu u snijeg. Nije isključeno da pri tom u noći na subotu snijega prolazno bude i drugdje, u nizinama.

Na južnom Jadranu još u srijedu ujutro može biti malo kiše, no potom će se uz buru razvedravati pa će veći dio dana prevladavati sunčano ili barem djelomice vedro. U četvrtak naoblačenje, zapuhat će jak južni vjetar i jugo, potom ide kiša, a u petak i pljuskovi s grmljavinom. Uz južinu i na moru će temperatura od sredine tjedna prema vikendu osjetno rasti.



A vikend pak izgleda prilično hladno. U početku će biti i oblačnije uz mogućnost za snijeg, dok bi u nedjelju trebalo biti više sunca. No dovoljno hladno da ćemo na iznadprosječno toplu godinu, ljeto i jesen, brzo zaboraviti.

