VIDEO Pogledajte dirljivi trenutak u kojem je oteti dječak nakon sedam tjedana poletio ocu u zagrljaj

Dječak je napokon ponovno ujedinjen sa svojom obitelji nakon što su petak Izrael i Hamas pristali na pauzu u borbi pa je 13 talaca oslobođeno.

Dirljivu snimku susreta dječaka s obitelji objavila je izraelska dječja bolnica Schneider. U njoj se vidi kako Ohad trči hodnikom u zagrljaj svog oca.

MUST WATCH: Incredible moment Ohad Munder is reunited with family after 49 days of captivity . Credit: Schneider children’s medical Center with permission of family pic.twitter.com/sAlzdcFOaj