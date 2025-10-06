Počinju radovi u jednoj od najprometnijih zagrebačkih ulica: Evo što se sve zatvara

Nakon nedavne obnove tramvajskih pruga na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i Maksimirskoj cesti danas započinje rekonstrukcija obaju tramvajskih kolosijeka u Ulici kneza Branimira, od Draškovićeve do Trga kralja Tomislava.

Radovi će se, priopćili su iz Grada Zagreba, ovisno o vremenskim prilikama izvoditi po fazama, kako bi što manje utjecali na promet i svakodnevni život građana.

Pauza za vrijeme Adventa

Predviđeno trajanje radova je 12 tjedana, a za vrijeme Adventa radovi će biti privremeno obustavljeni. Dnevni tramvajski promet neće biti u prekidu, dok će noću biti organizirana supstitucija autobusima.

Sve izmjene u tramvajskom prometu dostupne su na stranicama ZET-a.

U prvoj fazi radova mijenjaju se tračnice na sjevernom tramvajskom kolosijeku Ulice kneza Branimira, od raskrižja s Draškovićevom ulicom do raskrižja s Palmotićevom ulicom u dužini od 110 metara.

Zatvara se jedan prometni trak uz zonu radova na Ulici kneza Branimira u smjeru zapada. Ukidaju se parkirna mjesta u neposrednoj blizini izvođenja radova. Za vrijeme radova u zoni raskrižja s Palmotićevom ulicom zauzet će se i jedan prometni trak Palmotićeve ulice, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Osim izmjene tračnica, rade se i novi nivelacijski ležajni jastuci s novim pričvršćenjem tračnica te nove pokrovne armirano-betonske ploče.

Obnova 630 metara tramvajskog kolosijeka

Nakon 1. faze zamjena tračnica nastavlja se na dijelu od Palmotićeve do Petrinjske ulice, u dužini 138 metara te potom od Petrinjske do Trga kralja Tomislava u dužini od 70 metara.

Nakon završetka radova na sjevernom kolosijeku radovi će se nastaviti na južnom kolosijeku te će se u konačnici obnoviti više od 630 metara tramvajskog kolosijeka, najavili su iz Grada.

Za vrijeme radova u zoni raskrižja s Petrinjskom ulicom bit će onemogućeno kretanje vozila iz pravca Ulice kneza Branimira prema Petrinjskoj ulici.