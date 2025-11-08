Policija o sigurnosti u Splitu i mogućim novim okupljanjima u režiji Torcide: "Spremni smo"

O sigurnosnoj situaciji u Splitu nakon prosvjeda na Rivi u organizaciji Torcide reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić razgovarala je sa Sinišom Mihanovićem, zamjenikom načelnika PU splitsko-dalmatinske.

Bruna Papić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su da nisu trebali intrervenirati sve od kada je skup na Rivi završen pa do utakmice na Poljudu.

Mihanović je kazao kako je policija uvijek zadovoljna ako su zadovoljni građani. "Ako nema nesigurnosti, odnosno bilo čega što bi ugrozilo sigurnost građana onda jesmo zadovoljni. Prioritet je njihovo zadovoljstvo, zadovoljstvo građana", kazao je.

Naglasio je kako aktivnosti policije koja je okupljanje u Splitu pratila sa vode, s kopna i zraka, nisu ništa neuobičajeno za takve događaje. "Bili smo na svim bitnim mjestima na prosvjednom prostoru", kazao je.

Siniša Mihanović, zamjenik načelnika PU Splitsko - dalmatinske Foto: Dnevnik Nove TV

Broj policijskih ophodnji u Splitu, kazao je, prilagođava se sigurnosnoj situaciji i ako se pojavi nešto što bi izazivalo nelagodu kod građana broj ophodnji prilagodit će se stanju na terenu.

Rekao je i da se nastavlja kriminalističko istraživanje o upadu na Dane srpske kulture u Kotaru Blatine. Nije mogao reći hoće li biti još uhićenih, ali je kazao da je definitivno riječ o većem broju osoba od onih koje je policija trenutno obuhvatila krimimalističkim istraživanjem.

O mogućim novim okupljanjima u organizacija Torcide rekao je da je policija tu i spremna. "Naše je da budemo tu, da budemo prisutni i da pružimo osjećaj sigurnosti", poručio je Mihanović.