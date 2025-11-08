Gradonačelnik Splita: "Bitno je da se ne ponovi"

Reporteka Bruna Papić o atmosferi u Splitu nakon okupljanja na Rivi i pred zgradom Županijskog suda razgovarala je s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom.

Šuta je rekao kako ujutro nije bio na Rivi već drugdje u gradu, a glavna je poruka da se u Splitu nije dogodio niti jedan incident te da je Split grad kulture, dijaloga i uključivosti.

O zazivanju NDH ispred Županijskog suda Šuta je poručio kako je protiv toga, a što se tiče skupova u gradu, kazao je, grad je dužan osigurati da svatko ima pravo na miran način izraziti neslaganje s nečime.

"Bitni su dijalog i komunikacija, da postignemo da se izolirani slučajevi poput ovog više nikada ne dogode", poručio je i dodao kako mu je žao što se sve skupa dogodilo.