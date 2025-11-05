Roditelji na nogama: Djeca nastavu pohađaju u pet različitih škola dok čekaju obnovu - "Neki nemaju tjelesni, imaju skraćene sate"

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu već je godinu dana u radovima. Učenici su se u školske klupe trebali vratiti u siječnju iduće godine, ali rok se produljio.



"Za sada informacija koju imamo od strane naše škole, našeg ravnatelja, je da se vraćamo u školu 1.9. iduće godine. Mi kao roditelji i naša djeca smo zabrinuti jer vidimo da naša škola ne ide u smjeru izvođenja kojem mi vidimo da bi trebala možda ići", poručio je Igor Čimbur, predstavnik vijeća roditelja i potpredsjednik školskog odbora.

A dok čekaju povratak, osnovci nastavu pohađaju u pet drugih zagrebačkih škola.



"Naši učitelji i naš ravnatelj rade jedan izniman posao da sve to održe na mjestu, naša škola je jedna od najboljih škola u gradu Zagrebu i mi se stvarno nadamo da će to tako i ostati", nadodao je Čimbur.

Ipak, ističu, ovakvo školovanje nije održivo. Jer problema je puno.

"Neka djeca nemaju nastavu tjelesne kulture jer ju nemaju gdje održavati, polovica naše škole nema prehranu organiziranu na način koji se jamči zakonom, nego imaju neke sendviče i slično. Oni trpe nejednak pristup prema osnovnoškolskom obrazovanju u odnosu na drugu djecu, njima su skraćeni sati s 45 minuta na 40 minuta. Naša djeca, obzirom na skraćene sate, imaju 12 posto manje nastave hrvatskog jezika", rekla je poručila je majka Ana-Marija Vegar.

Kažu, na sve su to roditelji pristali, žele biti podrška i partner, ali od Grada, osnivača škole i investitora, traže bolju komunikaciju.



"Tražimo od Grada da nas prime na sastanak, da nam kažu realan datum za kraj radova i za povratak učenika u školske klupe", nadodala je Vegar.

"Želimo razgovarati s nekim relevantnim u Gradu, nekim tko nam može dati prave informacije i objasniti kako se mi možemo više uključiti u obnovu ove škole", nadodao je Čimbur.

Istru zgradu koristi i XVIII. gimnazija koja je također izmještena. O cijeloj situaciji Dnevnik Nove TV upitao je i Ministarstvo - kažu, razumiju zabrinutost roditelja, ali obnova i povratak učenika u matičnu školu je u nadležnosti osnivača, odnosno Grada Zagreba.

Iz Grada su poručili: "U fazi izvođenja radova došlo je do saznanja za koje ranije, u fazi izrade projektne dokumentacije, nije bilo potrebnih informacija. U svrhu usklađivanja stvarnog stanja na objektu s projektnom dokumentacijom bit će potrebno izraditi izmjenu projektne dokumentacije".

A dok gledaju u gole zidove i ograđeno dvorište, roditelji ističu, nije ovo samo školska zgrada.



"Ova škola i školsko igralište je centar našeg kvarta, naše zajednice, tu se druže djeca i odrasli, nama je taj segment našeg kvarta jako važan", poručila je Vegar.

S nestrpljenjem čekaju njegovo novo ruho.