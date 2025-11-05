Obavijesti Foto Video Pretražite
pomaknut rok!

Roditelji na nogama: Djeca nastavu pohađaju u pet različitih škola dok čekaju obnovu - "Neki nemaju tjelesni, imaju skraćene sate"

Piše Karla Trstenjak/DNEVNIK.hr, 05. studenoga 2025. @ 20:56 komentari
Igor Čimbur, predstavnik vijeća roditelja i potpredsjednik šk. odbora
Igor Čimbur, predstavnik vijeća roditelja i potpredsjednik šk. odbora Foto: DNEVNIK.hr
Dok čekaju obnovu svoje školske zgrade, zagrebački učenici raseljeni su po nekoliko škola. A datum završetka obnove pomaknuo se za 9 mjeseci. Sati im traju kraće, neki nemaju tjelesni - tvrde zabrinuti roditelji. Traže sastanak s predstavnicima grada i konkretne rokove kad će se djeca vratiti u svoju školu.
