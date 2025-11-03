Zaiskrilo oko školskih ispričnica: Ravnatelji žestoko odgovorili liječnicima

Udruge ravnatelja škola neprihvatljivom ocjenjuju reakciju KoHOM-a na izmjene pravilnika kojima se roditeljima ograničava mogućnost opravdavanja izostanaka te ističu da su izmjene nužne zbog sve većeg broja izostanaka, a smatraju i da neće uzrokovati zagušenje ordinacija.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih najavilo je izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, kojima će se, uz ostalo, roditeljima ograničiti mogućnost opravdavanja izostanaka na najviše dva puta u polugodištu do tri dana.

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine na to je reagirala priopćenjem u kojemu su upozorili da bi te izmjene značile novo administrativno opterećenje za liječnike, istaknuvši da neće pristati na to da se problem izostanka iz škole prelama preko obiteljske medicine.

Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) i Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (UHSR) u ponedjeljak su u priopćenju tu reakciju liječnika obiteljske medicine ocijenile neprihvatljivom, ističući pritom potrebu kontinuirane i snažne intersektorske suradnje "kako bi osnažili djecu i mlade u mentalnom zdravlju, razvoju nenasilne komunikacije, empatije i odgovornosti za svoje postupke".

"Sada kada se konačno predlaže ograničavanje opravdavanja roditelja kao moguće rješenje, opet se vraćamo na poziciju da liječnici obiteljske medicine žele da se isključivo njihovo viđenje ugradi u pravilnik iz područja odgoja i obrazovanja", ističu HUROŠ i UHSR.

Smatraju da bi briga o dobrobiti učenika trebala biti zajednički primarni interes te da bi se svi trebali koncentrirati na zajedničko rješavanje problema, "umjesto ovakve neprimjerene reakcije kojom se napada sve koji žele urediti načine opravdavanja izostanaka".

Nakon izmjena pravilnika na zahtjev liječnika broj izostanaka se povećao

HUROŠ i UHSR podsjećaju da je Pravilnik prije osam godina izmijenjen na zahtjeve liječnika obiteljske medicine. I tada su, dodaju, upozoravali da će ta promjena imati negativne posljedice.

"To se i dogodilo. Broj sati izostanaka svake se godine povećavao, a zdravstveno stanje učenika nije se poboljšalo. Svake godine su udruge ravnatelja upozoravale Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih da je potrebno ograničiti pravo roditelja na dane koje može opravdati", ističu ravnatelji škola.

Po prijedlogu izmjena Pravilnika roditelji bi mogli opravdati izostanke najviše dva puta po polugodištu po tri dana, što je oko 100 izostanaka. Zadnjih osam godina, napominju udruge ravnatelja, roditelji mogu opravdati izostanke neograničeni broj puta po tri dana, a rezultat toga je da ima učenika kojima roditelji opravdaju više od 300 ili čak i 400 sati.

"S izuzetnom zabrinutošću postavljamo pitanja: pitaju li se obiteljski liječnici u takvim situacijama što se događa s njihovim pacijentima koji su gotovo svaki tjedan, prema navodima roditelja, bolesni 2 do 3 dana i ne dolaze liječniku uopće. Trebaju li roditelji donositi odluke radi li se o kraćoj i bezazlenoj bolesti njihove djece? Trebaju li roditelji u takvim slučajevima osim dijagnoze određivati i terapiju", navode ravnatelji.

Promjena Pravilnika nužna je i hitna

S obzirom na to da se u školama u razgovorima s roditeljima i učenicima o izostancima pokazalo da bi učenici manje izostajali kada bi se opravdavanje ograničilo, ravnatelji smatraju da neće doći do zagušenja liječničkih ordinacija jer će učenici "koji žele koristiti liječnika kao alibi za izostanak" u najvećem broju odustati od te namjere kada budu morali zbog toga ići liječniku.

"U čvrstom smo uvjerenju da svatko treba najbolje što može obaviti svoj dio posla. Briga o zdravlju i kod kraćih bolesti posao je liječnika. Briga o odgoju i obrazovanju posao je odgojno-obrazovnih radnika škole", ističu ravnatelji.

Promjenu Pravilnika smatraju nužnom i hitnom. "Ukoliko zbog promjene Pravilnika ipak dođe u pojedinim slučajevima do povećanog pritiska roditelja i učenika na ordinacije liječnika obiteljske medicine, smatramo da je potrebna suradnja sa školom te upućivanje na liječnike školske medicine kako bi se pružila odgovarajuća podrška te izbjegla manipulacija ispričnicama", ističe se u priopćenju koje potpisuju predsjednica HUROŠ-a Antonija Mirosavljević i predsjednica UHSR-a Suzana Hitrec.