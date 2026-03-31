Tomašević pojasnio kako građani mogu prijaviti štetu i kada počinju prve isplate: "Ostaje upozorenje..."

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dao je sveobuhvatan pregled aktivnosti na sanaciji posljedica olujnog nevremena koje je pogodilo Zagreb 26. i 27. ožujka. Predstavio je i aplikaciju namijenjenu prijavi šteta nastalih kao posljedica nevremena.

Rekao je da su vatrogasci imali više od 2000 intervencija i da su imali veće štete na infrastrukturi ZET-a nego 2023. godine.

Oštećeno je 131 škola i vrtić. 5 objekata je jače oštećeno.

Očekuju se se sve normalizira do završetka školskih praznika.

Tomašević je govorio o dvorani Dražena Petrovića. "Mislimo ići u cjelovitu obnovu objekta, ali prvo idemo u trenutnu sanaciju, a treninzi bi trebali početi za nekoliko tjedana..."

Oštećeno je i nekoliko domova za starije.

Također je oštećeno više tisuće stabala na javnim površinama.

"Ostaje upozorenje za građane da se ne ide na Medvednicu i da se ne ide u park-šume".

Zagrebački gradonačelnik je rekao da Grad Zagreb zadnjih godina znatno ulaže u vatrogasne zajednice i opremu.

"U pogonu je bilo u isto vrijeme 15 visinskih pogonskih vozila koji su radili na sanaciji".

Što se tiče infrastrukture, Tomašević je rekao da se u popravak tramvajskih linija krenulo odmah čim je to dozvolilo vrijeme i da svi autobusi i linije voze, osim linije 140 prema Sljemenu.

"Sljemenska cesta i dalje ostaje zatvorena jer i dalje postoji opasnost od padanja stabala. Žičara radi, u funkciji je, ali neće prevoziti putnike kako ih se ne bi motiviralo da idu na Medvednicu".

Zašto Grad Zagreb ne može prijaviti prirodnu nepogodu?

Pojasnio je zašto Grad Zagreb ne može proglasiti prirodnu nepogodu.

"Uvjet je da šteta mora biti barem 20 posto prihoda, a to se ne može i nije dogodilo"

Potom je govorio o prijavi štete i načinima na koji građani mogu prijaviti štetu.

"70 posto štete će isplatiti Grad, ono koje pokriva grad, a maksimalni iznos je 15.000 eura. Ovo će biti moj prijedlog kao gradonačelnika prema Skupštini. Za vozilo će se maksimalno isplatiti 5000 eura".

"Što se tiče aplikacije već sada imamo prijavljene štete, vezano za oštećenje krova, vozila, poljoprivredne površine...

Najviše je oštećen Črnomerec, najveći udari vjetra bili su na zapadnom dijelu grada, došlo je do sada 600 prijava....

Kada građani prijave štetu, slijede odlasci na teren naših 100 djelatnika, s tim se kreće u utorak, po prijavama", najavio je.

"Prvo ide prijava štete, onda terenski rad, onda provjera, a prve isplate mogle bi krenuti u rujnu", otkrio je.

Prijava štete - detaljno pojašnjenje kako prijaviti štetu

Grad Zagreb pokrenuo je postupak evidentiranja šteta nastalih uslijed olujnog nevremena 26.-28. ožujka 2026. godine, s ciljem utvrđivanja razmjera šteta i omogućavanja daljnjih aktivnosti vezanih uz isplatu financijske pomoći građanima.

Prijave šteta zaprimaju se od 30. ožujka do 12. travnja 2026. godine, do kraja dana, isključivo putem digitalne aplikacije dostupne na službenim stranicama Grada Zagreba.

Svi građani kojima će trebati pomoć prilikom ispunjavanja aplikacije mogu se javiti na telefone 095 351 7889 i 095 392 3886 ili na e-mail adresu nevrijeme@zagreb.hr, radnim danom od 8-16 sati.

Prijave šteta zaprimaju se za stambene objekte i osobna vozila u vlasništvu fizičkih osoba. Također se zaprimaju prijave za poljoprivredne površine i/ili infrastrukturne poljoprivredne objekte u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. U slučaju više šteta, svaku je prijavu potrebno predati posebno. Postoje tri kategorije prijava.

Prva se odnosi na stambene objekte, pri čemu se kod obiteljskih kuća prijavljuje šteta na vanjskoj ovojnici, uključujući ravni ili kosi krov sa svim slojevima do nosive krovne konstrukcije, dimnjak, fasadu, staklo, rolete i grilje na vanjskoj stolariji i bravariji (prozori i vrata), kao i šteta na ogradama dvorišnih parcela. Kod stanova se prijava odnosi isključivo na vanjsku stolariju i bravariju, uključujući okvire, stakla, rolete i grilje.

Štete nastale unutar objekta te štete na zajedničkim dijelovima višestambenih zgrada neće se uzimati u obzir, a predstavnici suvlasnika upućuju se da iskoriste prava iz police osiguranja višestambenih zgrada.

Druga kategorija obuhvaća štete na osobnim automobilima u vlasništvu fizičkih osoba, kategorije M1.

Treća kategorija odnosi se na poljoprivredne površine i infrastrukturne poljoprivredne objekte koji se nalaze na području Grada Zagreba.

Nakon zaprimanja prijave putem aplikacije, mobilni timovi Grada Zagreba izlazit će na teren radi utvrđivanja stanja i izrade zapisnika o nastaloj šteti. Prilikom prijave obavezno je navesti točne kontakt podatke, uključujući broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Prijava putem aplikacije predstavlja prvi korak u postupku procjene štete te je nužna kako bi Grad Zagreb mogao planirati i provesti mjere za dodjelu financijske pomoći građanima pogođenima nevremenom.

Obrazac za prijavu štete potražite OVDJE.