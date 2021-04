Za vikend stižu dobre vijesti, posvuda će biti sunčano i ugodno toplo, temperatura će dosezati oko dvadeset stupnjeva. No, uživajte u sunčanom vikendu, kiša nam se vraća već početkom tjedna.

Svi frontalni sustavi su napustili naše područje i danas se nalazimo u polju povišenog tlaka zraka koje će nam donijeti stabilno i vedro vrijeme.

Jutro na kopnu je svježe, ali sunčano. Postoji mala mogućnost za kratkotrajnu maglu, većinom oko rijeka, jezera i u kotlinama. Obilje sunca je i na obali, samo na krajnjem jugu može biti oblaka. Na kopnu puše slab vjetar, a na moru slaba do umjerena bura koja pod Velebitom na početku dana može imati jake udare. Najniža temperatura na kopnu iznosi od nula do šest stupnjeva na kopnu te od sedam do dvanaest stupnjeva na moru.

Nakon sunčanog jutra središnje predjele Hrvatske očekuje pretežno sunčan dan. Uz većinom slab vjetar koji će sa sjevernih okrenuti na južne smjerove. Temperatura je ugodna, varira između 17 i 20 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji također je sunčano uz tek malu naoblaku. U najtoplijem dijelu dana temperatura, također je, između 17 i 20 stupnjeva.

U gorju je pretežno sunčano iako povremeno može biti umjerene naoblake. Na sjevernom Jadranu je više sunca. Bura će u drugom dijelu dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, najdulje će se zadržati pod Velebitom. Temperatura je u području mora između 18 i 21 stupnjeva, dok je u gorju samo nekoliko stupnjeva manje.

U Dalmaciji je sunčano, tek povremeno može biti malo oblaka, uglavnom na jugu. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni, a temperatura je između 18 do 22 stupnja.

U nedjelju se na kopnu očekuje svježe jutro i sunčan dan s ugodnom temperaturom. Od ponedjeljka slijedi promjena, bit će većinom oblačno uz povremenu kišu i zamjetno nižu dnevnu temperaturu.

Na moru će nedjelja biti sunčana, a od novog tjedna i na moru slijedi oblačnije vrijeme s povremenom kišom ili pljuskovima. Zapuhat će jugo koje će tijekom ponedjeljka jačati, a u utorak će na sjevernom dijelu okretati na umjerenu i jaku buru. Od ponedjeljka će dnevna temperatura biti malo niža.

Dakle, iako su jutra na kopnu svježa, tek koji stupanj iznad nule, pred nama je par dana u kojima neće nedostajati sunca i topline. Ovaj pravi proljetni vikend, kao stvoren je za provesti na otvorenom.

