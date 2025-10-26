Penju se temperature! Od sredine tjedna slijedi promjena vremena

Iza ovog frontalnog poremećaja koji će još tijekom noći i jutra ponegdje stvarati kišu, slijedi prolazno smirivanje vremena. No, već potkraj dana i u noći na utorak - s ovom frontom - sa sjeverozapada posvuda stiže novo naoblačenje, a ponegdje i kiša.

Od srijede jača strujanje s juga koje na Jadran i u gorsko područje povremeno donosi kišu, a osobito u središnje i istočne krajeve iznadprosječnu toplinu.



Sutra u noći i ujutro još ponegdje kiša, na jugu i grmljavina. U unutrašnjosti je moguća i jutarnja magla. Zatim posvuda djelomice, a prema sredini dana i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. Na Jadranu, ujutro još na sjevernom dijelu mjestimice jaka bura, a sredinom dana vjetar će okretati na jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 2 u Gorskom kotaru do 8 u Srijemu, a na Jadranu od 7 do 13 / 14 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj većinom pretežno sunčano, a navečer postupan porast naoblake - pa će potkraj dana ponegdje pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura ponegdje do 15 stupnjeva.



I u istočnim predjelima poslijepodne pretežno sunčano, a potkraj dana i u noći na utorak ponegdje je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne od 13 do 15 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prvi dio poslijepodneva pretežno sunčano, zatim naoblačenje, a prema večeri ponegdje kiša. Puhat će mjestimice umjeren jugozapadnjak, u višem gorju i jak. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 11 do 14, a na Jadranu od 16 do 19 stupnjeva.



U Dalmaciji barem djelomice sunčano. Potkraj dana i osobito u noći na utorak može pasti malo kiše. Puhat će povremeno umjeren vjetar s jugozapada i juga, a navečer duž obale zapuhat će jugo. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u utorak ujutro još ponegdje kiša, a zatim u većom suho i djelomice sunčano. Jedino u Gorskoj Hrvatskoj u četvrtak raste vjerojatnost za kišu. Jutro hladno, mjestimice s maglom, osobito u utorak. Vjetar slab do umjeren, a dnevna temperatura u postupnom porastu.



Na Jadranu djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Još u utorak u noći i ujutro mjestimice kiša ili grmljavinski pljusak. Više oblaka bit će na sjevernom Jadranu potkraj srijede i u četvrtak kad raste vjerojatnost za kišu ili pljusak, što se u četvrtak ne isključuje i u Dalmaciji. Od srijede će puhati umjereno do jako jugo. Temperatura u postupnom porastu.



Od četvrtka većinom pretežno ili djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Više oblaka povremeno s kišom bit će u gorju i na Jadranu, osobito u Dalmaciji u petak.