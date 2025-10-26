Policija slaže mozaik tragedije, nasmrt pretučenog muškarca pronašli na stubištu: "Krivo društvo u krivo vrijeme"

Zločin u kojem je nakon cjelodnevnog druženja s poznanikom ubijen muškarac, potresao je Zagreb. Očevid je završen, ali policija i državno odvjetništvo još slažu mozaik ove tragedije, nakon čega će se znati više detalja.

"Policija, hitna, ja sam, ja sam u šoku. Tu su radili nešto na kući, gore su nešto pripremali valjda da se preseli odozdol di je bio, bilo je galama kad bi se napili, ali nije nikad bilo da bi došlo do ovako nečega", ispričao je susjed Ivan.

Ivan, Zagreb Foto: DNEVNIK.hr

Nasmrt pretučenog muškarca zatekli su na stubištu. Njegovo tijelo prevezeno je na obdukciju na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Svemu je, utvrdila je zasad policija, kumovao alkohol.

"Najvjerojatnije, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola te verbalnog i tjelesnog sukoba, uporabom tjelesne snage 43-godišnjak je usmrtio 40-godišnjaka", poručili su iz zagrebačke policije.

Ekipa za očevid detaljno je izuzela svaki trag, i slučaj prepustila krim istražiteljima koji nastoje raspetljati motive ubojstva. Razgovore sa susjedima već su obavili. Oni koji su ga poznavali od malih nogu - kažu imao je težak život i živio od socijalne i crkvene pomoći.

Ubojstvo u Zagrebu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"On nije komunicirao ni s kim, kako je ostao sam, roditelji su umrli, baka i djed su umrli. I on je non-stop sam, kao pustinjak. Niti koga prima sebi, niti je htio nešto od nekog, da mu daš. Živio je kako je mogao", ispričala je susjeda.

"Strašno, zapravo potiče iz disfunkcionalne obitelji, dečko je u duši dobar, ali eto kako je mama umrla to je samo išlo nizbrdo, krivo društvo u krivo vrijeme i eto", dodala je susjeda Vesna.

Činjenice koje je policija utvrdila tijekom provođenja očevida još uvijek ne iznosi javno. Osumnjičeni muškarac odmah je uhićen te se još uvijek nalazi pod nadzorom policije. Uzeti su mu uzorci urina i krvi, te će s okolnostima koje su svemu prethodile - o tome ovisiti i točna kvalifikacija kaznenog djela.