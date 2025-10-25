U nedjelju povremeno kiša i lokalno obilni pljuskovi: Do četvrtka vratit se "bablje ljeto"

U nedjelju će naše nebo pokrivati većinom kišni oblaci na što utječe ciklonalna aktivnost u prizemlju i po visini zbog koje će u naše krajeve pritjecati vlažan i nestabilan zrak. Još jedan prodor slijedi od ponedjeljka na utorak. Od srijede prema nama će stizati sve topliji zrak s juga, u kojem će se kišni oblaci stvarati od Jadrana do Gorske Hrvatske, dok bi u sjevernom dijelu unutrašnjosti ovaj dotok stvarao iznadprosječnu toplinu.

U nedjelju ujutro i prijepodne u većini krajeva umjereno i pretežno oblačno povremeno s kišom koja ponegdje može biti i obilnija. Ponajprije na Jadranu i gorskom području pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji. Vjetar slab do umjeren, a na Jadranu umjereno do jak jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, na Jadranu od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj i dalje povremeno kiša, ponegdje i obilnija. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura do 14 stupnjeva.

I u istočnim predjelima povremeno kiša, ponegdje i obilnija. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, koji krajem dana na udare prolazno može biti i jak. Najviša temperatura oko 12 ili 13 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu i dalje povremeno kiša, ponegdje i obilnija, a na Jadranu ponegdje izraženiji pljuskovi i grmljavina. Poslijepodne vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak, a navečer podno Velebita i jaku buru. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 10 do 14, na Jadranu od 16 do 19 stupnjeva.

U Dalmaciji mjestimice kiša, a ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar će okretati na sjeverozapadnjak i to najprije na sjevernom dijelu. Temperatura od 16 do 21 stupnja.

Vrijeme Idućih dana

Sljedećih dana u većini krajeva unutrašnjosti djelomice sunčano. U ponedjeljak tijekom noći i jutra te ponovno u noći na utorak ponegdje kiša, koje će u srijedu još mjestimice biti u Gorskom kotaru. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren. Jutro prohladno, a dnevna temperatura u blagom porastu.

Na Jadranu većinom djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Ipak, prolazno će uz više oblaka ponegdje biti kiše ili ponekog pljuska i to u ponedjeljak u noći i ujutro te ponovno u ponedjeljak navečer. U srijedu mjestimične kiše može biti uglavnom na sjevernom Jadranu. U ponedjeljak na sjevernom dijelu prolazno jaka bura, a od utorka umjereno, u srijedu ponegdje i jako jugo.

Od četvrtka sve toplije, osobito u unutrašnjosti temperatura može dosezati i prelaziti visokih 20 stupnjeva. U većini krajeva unutrašnjosti barem djelomice sunčano, a gorju i na Jadranu promjenjivo povremeno s oborinom.