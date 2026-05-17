Vrijeme sutra donosi povratak sunca i topline, ali poslijepodne su ipak mogući lokalni pljuskovi

Vrijeme se smirilo. U većini zemlje, već je bilo dosta sunca, toplije, jedino se u istočnim predjelima, kako smo i najavili zadržalo oblačno i kišovito. No i to prestaje. U sljedećem tjednu očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano, svakim danom sve toplije vrijeme, međutim neće biti posve stabilno. Lokalni, većinom poslijepodnevni pljuskovi, najizgledniji su u utorak, kad ponegdje u unutrašnjosti mogu biti jače izraženi, dok će ih u druge dana biti rjeđe ili će izostati. Inače, u dobu smo godine kad se i male nestabilnosti mogu manifestirati u poslijepodnevnim pljuskovima. Ipak, sunca će biti dosta, a svakako i topline. Na nekim mjestima će vrijeme u pojedine dane već i podsjećati na pravo ljeto. UV-indeks je visok, a temperatura mora, na granici za kupanje.

Ujutro većinom sunčano, iza kiše koja je padala ovog vikenda, lokalno u kopnenom području može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u istočnim predjelima do umjeren sjeverozapadni: na Jadranu, prije svega u Dalmaciji ujutro malo bure i tramontane, a potom će duž obale iza podneva puhati uglavnom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u nizinama unutrašnjosti od 5 do 8, u gorju od 2 do 6, a na moru od 9 do 14 stupnjeva.

Poslijepodne će u kopnenom području biti malo više oblaka, pri čemu bi u najzapadnijim predjelima uglavnom mogao pasti i poneki pljusak. Vjetar slab, temperatura ugodna: od 20 do 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblaka, no pljuskovi će vjerojatno izostati. Puhat će slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura će biti od 19 do 21 stupanj.

Vrijeme sutra

I u gorskoj Hrvatskoj poslijepodne jači razvoj oblaka, a moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Možda i u unutrašnjosti Istre. Na sjevernom Jadranu će većinom prevladavati sunčano, dok se nešto naoblake na moru očekuje prema večeri. Od sredine dana će zapuhati umjeren jugozapadni i južni vjetar. Dnevna temperatura, u gorju će biti od 17 do 20, a na moru oko 22 stupnja.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, uglavnom u zaleđu uz umjeren dnevni razvoj oblaka, no većinom bez pljuskova. Ujutro ponegdje malo bure, dok će danju puhati uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, od 20 do 23 stupnja.

More je i dalje od 16 do 18, danas na Lastovu je izmjereno 19 stupnjeva. Trenutno je nešto manje toplo na sjevernom nego na južnom Jadranu. Uz sunčano vrijeme UV-indeks će sutra u većini zemlje biti visok.

Sljedećih dana očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano, ali nestabilno vrijeme, osobito u utorak. Tad bi uz jači razvoj oblaka na kopnu mjestimice moglo biti i izraženih pljuskova s grmljavinom. Inače, svakim danom toplije. Vjetar će biti slab, a u četvrtak će zapuhati umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak.

Na moru će prevladavati sunčano, ali isto ne skroz stabilno u sve dane. Uz jači razvoj oblaka u utorak poslijepodne moguć je poneki pljusak, a lokalno i u četvrtak. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak: u četvrtak će zapuhati bura, mjestimice moguće i jaka. Temperatura i na moru sve viša, ponegdje će sad to već biti i ljetne vrijednosti, preko 25 stupnjeva.

Sljedeći tjedan dakle donosi dosta sunca, proljetnu i ljetnu toplinu, no neće biti posve stabilno. Znači, u pojedine dane bit će mogući, uglavnom poslijepodnevni pljuskovi.