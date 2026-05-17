Kako je moguće da je Aleksić bio na slobodi? Drniš je godinama živio u strahu, svi su ga se bojali

U ranim 2000-tima Aleksić je punio novinske stupce. I to zbog brutalnog ubojstva 22-godišnje djevojke. 17 puta ju je izbo nožem. Suđenja se sjeća i novinar Dragan Miljuš.

"Suočen s presudom za jedno takvo ozbiljno kazneno djelo. Dakle, 12 godina zatvora je dobio i on jednostavno u tom trenutku nije iskazao nikakvu žal, nikakvu empatiju. Jednostavno je prokomentirao samo da je super što će doći na vrijeme za ručak u zatvorskoj kantini", rekao je Miljuš.

To ubojstvo se dogodilo '94., a priznao je tek osam godina poslije.

"Gdje je objasnio da su ga na to inspirirali američki filmovi s nasiljem, da on vidi je li on to sposoban napraviti. Ali ja tu vidim i jedan uzorak njegovog ponašanja. To je taj prvi zločin kojeg je počinio, to je bilo prije 32 godine i ovaj sad kojeg je počinio, obje žrtve su bile mladi ljudi na pragu svog života", izjavio je novinar.

Za to brutalno ubojstvo djevojke dobio je 12 godina. Pa se mnogi pitaju - kako tako malo? Evo što kaže bivši sudac i odvjetnik, profesor Primorac.

"U to vrijeme kada je počinjeno ovo kazneno djelo maksimalna kazna zatvora koja se mogla izreći prema kaznenom zakonu bila je do 20 godina. Međutim, tijekom vremena pooštravala se kaznena politika tako da sada u ovom trenutku za najteži oblik kaznenog djela, kvalificirani oblik ubojstva može se izreći kazna zatvora i do 40 godina", objasnio je odvjetnik i bivši sudac prof. dr. sc. Damir Primorac.

2023. policija je kod njega pronašla streljivo i ručno rađeno oružje. Podnijela je kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Je li podignuta optužnica zbog oružja i u kojoj je fazi taj predmet, pitali smo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, ali odgovor do zaključenja priloga nismo dobili. Prema pisanju portala Index, sudski postupak protiv njega do danas nije započeo.

Drniš je godinama živio u strahu. Kažu, svi su ga se bojali.

"Ponašanje njegovo nikakvo. Ja sam zadnji put bio, žena od 60 godina čeka na pultu, ja čekam kruh, on nju gura, ja ne smijem progovoriti", kazao je Mile iz Drniša.

Neki tvrde - prijavljivali su.

"Ja sam ga prijavljivala jednom jer mi je tu isto pravio nered ispred djeteta i ja sam jednostavno poludjela i jednostavno otišla na policiju i prijavila. On je tada platio kaznu u kunama i platio 1400 kuna i prespavao jednu noć u zatvoru gdje je plakao da više neće ništa raditi jer on ne želi se vratiti u zatvor nikad", ispričala je Snježana iz Drniša.

Dnevnik Nove TV pitao je i Zavod za socijalni rad jesu li oni postupali. Kažu, počinitelj je u evidenciji kao korisnik socijalne naknade, ali da postupanja u vezi njega nije bilo.