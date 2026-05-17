Policija s dugim cijevima i helikopterima traži ubojicu, prije zločina kupovao zalihe za bijeg u šumu?

Ispred kuće u kojoj je u subotu navečer počinjeno okrutno ubojstvo nesretnog mladića, koji je ovog proljeća trebao maturirati, i dalje vlada izvanredno stanje. Kako s terena javlja reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić, policija od jutra osigurava lokaciju u najjačim snagama, naoružana dugim cijevima.

Nebo iznad Drniša cijeli dan nadlijeće policijski helikopter, a u zrak su podignuti i dronovi. Potraga se u ovim trenucima preusmjerila na rubna područja grada, okolna sela i nepristupačne šumske predjele Promine, kamo je bjegunac navodno pobjegao. Policija je izdala dramatično upozorenje stanovništvu: ne izlazite iz kuća ako to nije nužno i nikako se ne približavajte Kristijanu Aleksiću!

Pripremao se za bijeg?

Među mještanima su se pojavile iznimno uznemirujuće informacije koje bacaju novo svjetlo na stravičan zločin. Naime, Aleksić je nekoliko dana prije ubojstva viđen u lokalnoj trgovini kako kupuje veće količine konzervi i pašteta.

Sve upućuje na to da je ubojica unaprijed radio zalihe hrane, svjestan da ga nakon krvavog pira čeka dugotrajno skrivanje u gustim i nabujalim drniškim šumama.

Na ulicama Drniša danas vlada sablasna praznina, a rijetki prolaznici s kojima je ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala, primjerice na lokalnoj benzinskoj postaji, ne kriju ogorčenje. Cijeli grad priča samo o ovome.

Direktna svjedokinja ubojstva i susjeda, koja je zbog pretrpljenog straha i teškog emotivnog šoka bila u suzama i nije mogla stati pred kamere, prepričala je novinarima stravične scene od subote navečer. Potvrdila je da su ga u uličici svi prijavljivali i da je cijeli Drniš živio u konstantnom strahu od 50-godišnjeg povratnika iz zatvora.

Mještani otkrivaju kako je Aleksić i ranije pokazivao agresiju - na ulicama je znao nasilno gurati žene, a u gradu se ponovno glasno i s jezom spominje njegov raniji popis za likvidaciju na kojem su navodno bila imena ljudi koje je planirao ubiti.

Golemo ogorčenje građana: "Sustav je zakazao!"

Drnišani su ljuti, ogorčeni i u potpunom nevjerici. Smatraju da su državne institucije i u ovom slučaju zakazale te otvoreno pitaju kako je moguće da je osoba s takvom prošlošću slobodno šetala ulicama.

Golemi propust sustava vide u činjenici da čovjek koji iza sebe već ima odležanu višegodišnju zatvorsku kaznu za ubojstvo mlade djevojke nije bio pod nikakvim nadzorom niti kontrolom, što je na koncu dovelo do još jedne, nezapamćene tragedije i gubitka nedužnog mladog života.