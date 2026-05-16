Vrijeme sutra donosi smirivanje i razvedravanje, na Jadranu sunčano uz porast temperature

Kišovita subota polako je iza nas, vrijeme se smiruje, kiše će nešto biti još uglavnom u Slavoniji. No sa zapada kreće i kidanje naopblake i razvedravanje pa će na moru već prevladavati sunčano, a i kopnene krajeve očekuje najmanje dijelom vedro vrijeme. Malo neugodan bit će tek sjeverozapadni vjetar, koji će puhati u istočnim predjelima i u Dalmaciji. No bit će toplije, a daljnji porast temperature očekuje se i u danima koji slijede. Vrijeme će u sljedećem tjednu stoga biti povoljnije, dosta sunca, dosta topline, prolazno nestabilnije jedino u utorak kad će nam s novom visinskom dolinom stići nova masa vlažnog zraka.

Ujutro, nešto naoblake će se još zadržavati u unutrašnjosti: u gorskoj Hrvatskoj, u unutrašnjosti Dalmacije i na njezinu jugu. Kiša, uglavnom još u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Zapadnije djelomice sunčano, a na većem dijelu Jadrana i pretežno vedro. Puhat će slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U Slavoniji i Damaciji sjevrozapadnjak će mjestimice biti i jak, pa je za istok zemlje na snazi za ovaj prvi dio dana i žuti Meteoalarm. Jutarnja temperatura, u nizinama unutrašnjosti od 8 do 11, u gorju od 4 do 7, a na moru većinom između 10 i 13 stupnjeva.

Vrijeme sutra

Tijekom dana se u središnjoj Hrvatskoj očekuje djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti od 18 do 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša bi do poslijepodneva trebala prestati, nakon čega će se i razvedravati. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadni, temperatura, većinom od 17 do 19 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Puhat će slab ili rjeđe umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatutra će biti od 15 do 18 stupnjeva u gorju, te između 20 i 22 na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji će većinom prevladavati sunačno, dio dana jedino, uglavnom na jugu mjestimice uz umjerenu naoblaku. Puhat će trmontana i sjeverozapadnjak: vjetar većinom slab do umjeren, južnije ponegdje prolazno jak. Temperatura ugodna, uglavnom od 20 do 23 stupnja.

Temperatura mora je između 16 i 18, ponegdje zna biti i 19 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme i UV-indeks će na većem dijelu Jadrana biti visok. Na jugu umjeren, na istoku zemlje nizak.

U prvoj polovici sljedećeg tjedna kopnene krajeve očekuje djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, uz promjenjvu naoblaku, svakako toplije te ipak većinom suho. U utorak uglavnom uz umjeren razvoj oblaka mjestimice može biti kratkotrajnih pljuskova. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, dok će temperatura svakim danom rasti.

Na moru će sljedećih dana prevladavati sunčano i ugodno toplo. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će sve lakše rasti prema 25 stupnjeva. Ponegdje moguće i malo više.

U sljedećm tjednu dakle, sve više sunca i sve toplije, samo u utorak, za sad, postoje i realne šanse, i to većinom u kopnenom području, za sporadične i kratkotrajne pljuskove.