Gradonačelnik Drniša nakon posjeta shrvanoj obitelji: "Ovo je veliki potres i tragedija, sutra nema nastave u školama i vrtićima"

Na mjestu stravičnog zločina, gdje je u subotu navečer hladnokrvno ubijen 19-godišnji dostavljač i maturant, i dalje traje policijska opsada. Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija potvrdio je da je danas posjetio neutješnu obitelj ubijenog mladića, i to u pratnji ravnatelja škole te klupskog trenera.

Gradonačelnik nije mogao sakriti duboku potresenost činjenicom da je ugašen jedan uzoran mladi život, istaknuvši kako je ubijeni mladić bio ponos njihove lokalne zajednice.

Sofija Preljvukić i Tomislav Đelalija - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Pa iskreno, još jednom iskrena sućut obitelji. Posjetili smo obitelj zajedno s ravnateljem škole, u kojoj je nekada bio, i trenerom, jer je mladić bio i vrhunski sportaš u našem košarkaškom klubu DOŠK. Osvajali su prva mjesta i ovo je veliki potres za naš grad, velika tragedija. Jedan miran grad koji je došao na stranice danas crne kronike", izjavio je gradonačelnik Dželalija za Dnevnik Nove TV.

Sutra potpuno zatvorene škole i vrtići

Budući da je opasni i naoružani ubojica već gotovo 20 sati u bijegu, lokalne vlasti ništa ne prepuštaju slučaju kada je u pitanju sigurnost djece. Gradonačelnik je izvijestio kako je donio službenu odluku da sutra, u ponedjeljak, zatvori vrata svih ustanova predškolskog odgoja. Istovremeno, odlukom šibensko-kninskog župana, sutra se u potpunosti otkazuje nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Drniša.

Sofija Preljvukić i Tomislav Đelalija - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Dželalija je iskoristio priliku da još jednom javno apelira na sve sugrađane da se pridržavaju strogih mjera opreza te da svako sumnjivo zapažanje odmah jave policiji kako bi se ova dramatična potraga što prije uspješno privela kraju.

S obzirom na to da na drniškim ulicama vrije opravdani gnjev građana koji otvoreno optužuju institucije za nerad – jer je ubojica već odležao kaznu za ubojstvo djevojke iz devedesetih, a prošle mu je godine ponovno nađeno ilegalno oružje zbog kojeg je čekao suđenje na slobodi – reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić pitala je gradonačelnika kako je moguće da nitko od službenika nije reagirao na tempiranu bombu u gradu.

Sofija Preljvukić i Tomislav Đelalija - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Gradonačelnik Dželalija je pojasnio da u gradsku upravu nikada nisu zaprimljene nikakve službene prijave o agresivnom ili ugrožavajućem ponašanju Kristijana Aleksića. Potvrdio je da je ubojica bio evidentiran u sustavu isključivo kao korisnik socijalne skrbi. Prema njegovim riječima, Grad se prema njemu ponašao strogo sukladno zakonskim okvirima te nisu postojale nikakve pravne prečace ni prepreke na temelju kojih bi lokalna samouprava mogla samostalno djelovati ili ga izolirati.

Sofija Preljvukić i Tomislav Đelalija - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Za kraj je poručio kako Grad za to nema ovlasti te da će konkretne odgovore na pitanja o propustima u nadzoru i njegovu puštanju na slobodu ipak morati dati policija i nadležno državno odvjetništvo.