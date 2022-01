Prilično šaroliko zimsko vrijeme vlada - od sunčanih razdoblja do povećane naoblake, uz pokoji stupanj iznad nule u kopnenom dijelu, desetak na Jadranu, ali uz umjeren i jak sjeverozapadnjak. Postupno okreće na buru, no u nedjelju će vjetar na Jadranu ipak biti slabiji.

Nad našim krajevima jača greben anticiklone, međutim po visini će biti i nešto vlage, u nedjelju zbog blizine fronte, a cijelo vrijeme idućih dana tu će se zadržavati i prilično hladan zrak zbog kojeg će oborina, kad je bude, najčešće biti u obliku snijega.



No ne očekuju se neke velike količine. U nedjelju ujutro, najoblačnije će biti u središnjim i gorskim krajevima, pri čemu će povremeno padati snijeg. Prema istoku bit će umjereno oblačno i ujutro uglavnom bez oborine. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Tek u sjevernoj Dalmaciji uz povremeno umjerenu naoblaku. Na moru će puhati slaba do umjerena bura i tramontana. Bit će i hladno, osobito u ranim jutarnjim satima, u unutrašnjosti uz -7 do -2, a na Jadranu od -2 do najviše tri stupnja iznad nule.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne i prema kraju dana snijeg će biti sve češći pa je u središnjim krajevima moguće i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, osobito u višim predjelima. Temperatura će se danju kretati od nula do tri stupnja.



U Slavoniji i Baranji veći dio dana bit će umjereno oblačno, a poslijepodne uz povećanu naoblaku i mogla bi zalepršati pokoja pahulja, no uglavnom zapadnije. Bit će nešto sjeverozapadnog vjetra, a temperatura će biti od nula do četiri stupnja.



U gorju će biti pretežno oblačno, mjestimice sa snijegom, i to češće u Lici. Na sjevernom Jadranu će prevladavati sunčano, tek tu i tamo uz pokoji oblak. Vjetar će danju biti većinom slab, a navečer ponovno će zapuhati bura. Maksimalna temperatura bit će u gorju do tri, a na Jadranu od osam do 11 stupnjeva u onom najmanje hladnom dijelu dana.



I u Dalmaciji će u nedjelju biti pretežno sunčano, sjevernije u regiji uz povremeno umjerenu naoblaku. Tijekom dana će puhati uglavnom slaba do umjerena bura i tramontana. Temperatura se očekuje između osam i 11 stupnjeva, jedino u zaleđu će biti hladnije.



Ćorić sadio drveće po Maksimiru i komentirao poplave u Dicmu: ''Povećat ćemo sadnju stabala s devet na 10 milijuna godišnje''

Jedni ga obožavaju, drugi žestoko kritiziraju, Plenković ne skriva da mu se svidio: ''Znamo što dolazi i znamo što trebamo učiniti vezano za to''



I u prvoj polovici idućeg tjedna zadržat će se, prije svega hladno, ali i umjereno do pretežno oblačno. I dalje ostaje mogućnost za snijeg, u ponedjeljak prijepodne na zapadu, u utorak vjerojatnije na istoku, a u srijedu lokalno na kopnu ponegdje moguće je pljusak snijega. Sve skupa bez nekog značajnijeg vjetra, uz dosta hladne noći i jutra, ali i dnevnu temperaturu koja se neće previše odmicati od Celzijeve ništice, posebno u ponedjeljak i utorak. Potom će od sredine tjedna biti mrvicu manje hladno.



Što se tiče Jadrana, na moru će i idućih dana prevladavati sunčano. U ponedjeljak će puhati umjerena i jaka bura i tramontana, a od utorka većinom sjeverozapadnjak. Najhladnije jutro bit će u utorak kad bi ponegdje i uz obalu moglo biti i mraza, a nakon hladnijeg početka tjedna, od srijede će i na moru biti barem malo toplije, ali i dalje zimski.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr