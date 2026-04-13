Uskoro stiže ljepše vrijeme, ali se u dvije regije očekuje nevrijeme: Meteorolog otkrio što nas sve čeka

Sve je oblačnije, nad naše područje pritječe vlažan, nestabilan zrak vezan uz ciklonu u Sredozemlju. Na njezinoj prednjoj strani, na većem dijelu Jadrana puše jako, a na mjestima i olujno jugo. Kruženje vlažnog, nestabilnog zraka nad našim dijelom Europe sljedećih dana donijet će nam povremeno kišu, a ponegdje i pljuskove praćene grmljavinom, pri čemu može biti i obilnih oborina.

Postupno razvedravanje očekuje se u drugoj polovici tjedna, više sunca već od četvrtka, a za vikend će u mnogim krajevima prevladavati sunčano vrijeme. Svih dana bit će toplo, dnevna temperatura iznosit će oko 20, a prema vikendu na moru možda ponegdje već bude i blizu 25 stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Vrijeme ujutro

U utorak ujutro nas u većini krajeva očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Oborina će biti učestalija na Jadranu i u predjelima uz Jadran, gdje može biti i obilnija.

Jugo će još sutra ujutro u Dalmaciji biti jako i olujno, umjereno i jako puhat će na sjevernom Jadranu, dok podno Velebita još može biti i bure i istočnog vjetra.

Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 8 do 12, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva.

Vrijeme tijekom dana

U središnjoj Hrvatskoj vrijeme će većinom biti oblačno. I dalje povremeno postoji mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, pri čemu će dnevna temperatura iznositi između 15 i 18 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu u utorak će najvećim dijelom prevladavati oblačno, u dijelu dana promjenjivo vrijeme. Povremeno i ondje može biti kiše ili pljuskova. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar i temperatura će većinom iznositi oko 18 stupnjeva.

Najkišovitije vrijeme očekuje se u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Kiša mjestimice ovdje može biti obilna, i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. U gorju će puhati sjeveroistočni vjetar, podno Velebita ponegdje bura i istočni vjetar, a na otvorenom moru umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura u gorskoj Hrvatskoj iznosit će od 11 do 15, a na moru od 16 do 19 stupnjeva.

I u Dalmaciji će se poslijepodne zadržati promjenjivo vrijeme uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Jugo će na moru malo slabjeti na umjereno do jako, dok će temperatura biti oko 19-20 stupnjeva, ponegdje moguće i malo viša. Najtoplije će biti na krajnjem jugu.

Vrijeme do kraja tjedna

U srijedu će u kopnenim krajevima još u početku biti promjenjivo, osobito u prvom dijelu dana, te mjestimice može biti i kiše. U četvrtak i petak će biti barem djelomice sunčano, ali ne posve stabilno. Uglavnom će sredinom dana i poslijepodne biti šansi za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Puhat će većinom slab ili umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura se neće značajnije mijenjati, dok će najviša dnevna prema vikendu rasti, odnosno svakim danom bit će sve toplije.

I na Jadranu još u srijedu može biti kiše, izraženijih lokalnih pljuskova, a moguća je i grmljavina. Poslijepodne se na moru očekuje smanjenje naoblake, nakon čega će do kraja tjedna većinom prevladavati sunčano i suho. Puhat će većinom slaba do umjerena, u petak podno Velebita još prolazno i jaka bura. Prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a još u prvom dijelu srijede u Dalmaciji mjestimice umjeren i jak istočni vjetar i jugo. Ni na moru se jutarnja temperatura neće značajnije mijenjati. Bit će oko 15 stupnjeva, a najviša dnevna će postupno rasti pa nas za vikend ponegdje moguće očekuje i ljetnih 25 stupnjeva.

Vikend zasad izleda dobro, sunčano, suho i ugodno toplo. Biometeorloške prilike bit će povoljne, svi bismo se trebali osjećati dobro i motivirano i to već čim stane južina.