Što nas očekuje na Badnjak i Božić? Meteorolog otkriva gdje će padati snijeg

Nakon dolaska hladnog i vlažnog zraka do zapadnog Sredozemlja, razvila se ciklona koja se polako kreće prema Jadranu. Fronta, povezana s tom ciklonom, će nam donijeti još kiše, zahladnjenje, a na kopno ponegdje i snijeg.

JUTRO

Od jutra će biti oblačno u velikom dijelu Hrvatske. Na sjevernom Jadranu će pri tome padati kiša. U Gorskom kotaru i Lici snijeg. U nizinama unutrašnjosti većinom kiša, ali ponegdje na sjeverozapadu već će polako prelaziti u susnježicu i snijeg.

U Dalmaciji lokalni pljuskovi s grmljavinom. Ipak, ovdje su moguća i sunčana razdoblja.

Bit će znatno vjetrovitije nego posljednjih dana. U Istri i Primorju puhat će jaka i olujna bura, u Dalmaciji jako jugo koje će na sjeveru već okretati na buru, a na kopnu umjeren sjeverac. Temperatura u unutrašnjosti između 0 i 3, a na obali od 9 do 12 stupnjeva Celzijevih.

SJEVEROZAPADNA HRVATSKA

I poslijepodne će biti oblačno u središnjoj Hrvatskoj. U većini predjela padat će kiša, no mjestimice će biti i susnježice te snijega, osobito uz granicu sa Slovenijom. Lokalno je moguće i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Bit će vjetrovito i hladno, puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će rasti do 2 ili 3 Celzijeva stupnja.

SLAVONIJA

U Slavoniji, Baranji i Srijemu, također oblačno, vjetrovito i hladno. Veća vjerojatnost za kišu je ujutro i sredinom dana, dok će poslijepodne ona biti rjeđa i slabija. Mjestimice može pasti i malo susnježice te snijega, osobito na obroncima slavonskog gorja. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će danju biti oko 4 Celzijeva stupnja.

ISTRA

U Istri, Primorju i gorju oblačno poslijepodne. Na obali može pasti još malo kiše, iako će ona biti sve rjeđa u drugom dijelu dana. A u Gorskom kotaru i Lici i dalje će padati snijeg.

Bura će puhati jako do olujno, s orkanskim udarima, do 130, a pod Velebitom i do 150 kilometara na sat! Maksimalna temperatura na obali će biti oko 10, a u gorju od 0 do 2 Celzijeva stupnja.

DALMACIJA

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, moguća su i sunčana razdoblja, ali i povremeni pljuskovi s grmljavinom. Pri čemu ujutro i sredinom dana oni mogu biti jače Izraženi. Na sjeveru će puhati jaka bura, a na jugu će jako jugo postupno, slabjeti a zatim i tamo Okretati na umjerenu do jaku buru. Temperatura će danju biti između 10 i 15 Celzijeva stupnja.

VISINA SNIJEGA NA BOŽIĆNO JUTRO

Na Badnjak snijeg u nekim kopnenim predjelima, ali ne svugdje! Najviše će pasti u Gorskom kotaru – tamo će se, do Božićnog jutra, stvoriti pokrivač debljine od 15 do 25 centimetara.

U Lici, Zagorju i Međimurju očekuje se 5 do 15 centimetara na tlu. U središnjoj Hrvatskoj će se slabo primati, ipak moguće je do 3 centimetara, dok u Slavoniji većinom neće niti padati snijeg.

TRI DANA KOPNO

I za Božić će na kopnu biti oblačno, hladno i pomalo vjetrovito. Povremeno će padati još malo susnježice i snijega, no u drugom dijelu dana postupno će prestati. U petak, na blagdan svetog Stjepana, većinom oblačno, ali popodne su moguća i sunčana razdoblja. A ona će još češća biti u subotu kad će malo zahladnjeti.

TRI DANA MORE

Na Jadranu više sunca sljedećih dana, ali ostaje vjetrovito i hladno, uz buru. U četvrtak će ona još puhati jako do olujno, a zatim će od petka postupno slabjeti. Temperatura će na Božić i Stipanovo biti između 8 i 13 stupnjeva Celzijevih, a onda u subotu malo manje. Međutim, zbog bure će se sve ove dane činiti osjetno hladnije.

PREPORUKA

Na Badnjak nam se dakle nastavlja pogoršanje. Imat ćemo vjetrovitiji i hladniji dan u cijeloj zemlji. Povremeno uz oborine. Međutim, prema večeri će one ipak polako slabjeti, tako da će za vrijeme odlaska na polnoćku i povratka s nje, u većini Hrvatske biti suho. Malo slabe susnježice i snijega moguće je u Gorskom kotaru te u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ono na što svi trebaju računati jest da će oko ponoći i dalje biti vjetrovito i hladno. Na sjevernom Jadranu najvjetrovitije – tamo će puhati jaka i olujna bura. Tako da se za izlazak iz doma svakako treba što toplije odjenuti.