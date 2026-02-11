Što učiniti ako vozilom naletite na divljač? Ovo je obavezno, no neke stvari nemojte nikako raditi!

Divljač u svojoj dnevnoj i sezonskoj migraciji prelazi prometnice svih kategorija, od lokalnih cesta pa čak do autocesta, a naleti na divljač zabilježeni su tijekom cijele godine, posebno u večernjim i ranojutarnjim satima.

Što učiniti ako naletite na divljač?

U slučaju naleta na divljač na cesti potrebno je osigurati mjesto nesreće na isti način kao i kod svake prometne teškoće: uključiti sva četiri žmigavca, postaviti sigurnosni trokut iza vozila te nazvati hitne službe na broj 112. To je zakonska obveza čak i ako nema ozlijeđenih osoba, a policijski zapisnik kasnije će vam biti ključni dokaz za ostvarivanje prava na naknadu štete.

Nalet na divljač, ilustracija - 5 Foto: Getty Images

Ne dirajte životinju. Pomicati ili odnositi uginulu divljač strogo je zabranjeno, a odnošenje životinje tretira se kao krađa i krivolov. Policija će o događaju obavijestiti nadležnu lovačku udrugu, koja je zadužena za zbrinjavanje životinje.

Životinju se ne preporučuje dirati ni ako je još živa. Ozlijeđena divljač u stanju je šoka i ekstremnog straha, a vas doživljava kao predatora, može postati agresivna ili vas nepredvidivo napasti, udariti nogom, rogovima ili ugristi u pokušaju obrane.

Centru 112 obvezno naglasite da je životinja živa i ozlijeđena na kolniku. Oni će po hitnom postupku obavijestiti lovačko društvo, koje je jedino ovlašteno za postupanje s ozlijeđenom divljači, što može uključivati stručno zbrinjavanje ili, u teškim slučajevima, usmrćivanje u skladu s propisima o dobrobiti životinja.

Iako je prema Zakonu o zaštiti životinja svatko tko ozlijedi životinju dužan pružiti joj pomoć, kod divljači se ta pomoć ponajprije odnosi na pozivanje stručnih službi, a ne na izravan fizički kontakt, koji bi ugrozio vašu sigurnost. Ne pokušavajte sami liječiti životinju ili je stavljati u automobil te je nikako ne pokušavajte sami usmrtiti.

Nalet na divljač, ilustracija - 1 Foto: Getty Images

Što učiniti ako je riječ o zaštićenoj životinji?

Ako je riječ o strogo zaštićenoj životinji poput vuka, medvjeda, risa, vidre ili određenih ptica grabljivica, zakonski postupak stroži je i uključuje dodatne institucije.

Obvezna je prijava Zavodu za zaštitu okoliša i prirode unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, što će umjesto vas učiniti hitne službe pozivom na broj 112. Za velike zvijeri, vukove, medvjede i risove na teren izlazi poseban Interventni tim, koji procjenjuje situaciju i vodi službeni zapisnik.

Važno je naglasiti da je posjedovanje ili prijevoz mrtve strogo zaštićene jedinke bez službene dozvole kažnjivo visokim novčanim kaznama, a u nekim slučajevima i kaznenom odgovornošću. Uvijek čekajte službeni zapisnik policije i ovlaštenih inspektora zaštite prirode.

Nalet na divljač, ilustracija - 2 Foto: Getty Images

Kako mogu naplatiti naknadu štete na vozilu?

Postupak naplate štete na vozilu olakšan je putem jedinstvene police osiguranja koju sklapa Hrvatski lovački savez (HLS) s osiguravajućim društvom.

Štetu prijavljujete izravno putem online obrasca na stranicama Hrvatskog lovačkog saveza ili slanjem dokumentacije na e-adresu: prijava.stete@hls.com.hr.

Uz prijavu morate priložiti policijski zapisnik (ili potvrdu o nesreći), fotografije mjesta događaja i oštećenja na vozilu te presliku prometne dozvole.

HLS je zadužen za sve ceste u Hrvatskoj, dok za nesreće na autocestama odgovornost snosi koncesionar (npr. HAC) ako ograda nije bila ispravna.

Treba napomenuti da bi osiguravajuće društvo moglo odbiti ili smanjiti naknadu ako se utvrdi da ste vozili pod utjecajem alkohola, droga ili ako niste prilagodili brzinu uvjetima na cesti i ignorirali znak opasnosti "divljač na cesti".

Mogu li ja dobiti neku kaznu?

Kazne u slučaju naleta na divljač možete dobiti iz dvaju razloga: ako ste u nesreći prekršili Zakon o sigurnosti u prometu ili ste odnosom prema životinji prekršili Zakon o zaštiti prirode ili Zakon o lovstvu.

Ako udarite životinju i pobjegnete s mjesta nesreće, prema Zakonu o sigurnosti u prometu mogla bi vas stići kazna od 390 do 920 eura. Ako pobjegnete, gubite i pravo na naknadu štete od osiguranja.

Ako je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine, čak i ako pozovete policiju, ona vam može izreći kaznu ako procijeni da niste vozili u skladu s uvjetima na cesti, pogotovo ako postoji znak opasnosti "divljač na cesti". Kazna je obično oko 130 €, a njezino plaćanje često je preduvjet da osiguranje uopće uzme u obzir vaš zahtjev za naknadu štete na vozilu.

Ako odlučite uginulu životinju, npr. srnu ili divlju svinju, staviti u prtljažnik i odvesti je, to će se tretirati kao krivolov. Kazne su izrazito visoke i mogu iznositi od 920 do 2.650 €, a u određenim situacijama prijeti i zatvorska kazna.

Ako se utvrdi da ste namjerno usmrtili strogo zaštićenu vrstu ili niste prijavili nalet na nju, kazne su prema Zakonu o zaštiti prirode rigorozne. Za fizičke osobe od 920 do 3.980 €.

U svakom slučaju najvažnije je stati, nazvati 112 i pričekati policiju. Time izbjegavate kaznu za bijeg, a policijski zapisnik omogućuje vam da štetu na automobilu naplatite od Lovačkog saveza.