"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta ulicama Tel Aviva!": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi

Društvenim mrežama širi se tvrdnja da novi objavljeni dokumenti pokazuju kako su američke vlasti pripremile priopćenje o Jeffrey Epsteinovoj smrti dan prije nego što je pronađen mrtav, što prema istim tvrdnjama implicira da je Epstein i dalje živ.

Kao "dokaz" se navodi dokument američkog Ministarstva pravosuđa u kojem se spominje datum 9. kolovoza 2019., dan prije nego što je Epstein pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji.

Dokument o Epsteinovoj smrti Foto: Ministarstvo pravosuđa SAD-a

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) reklo je za BBC Verify da je pogrešan datum bio naveden u nacrtu dokumenta koji je kružio isključivo interno. To je otkriveno nakon što je dokument uključen u najnoviji paket njihove dokumentacije o osuđenom seksualnom prijestupniku.

U tom se dokumentu navodi da je Epstein "pronađen bez svijesti u svojoj ćeliji" u njujorškom zatvoru, a kao datum stoji petak, 9. kolovoza 2019. Međutim, deklasificirano izvješće FBI-ja o Epsteinovoj smrti u pritvoru, kao i obdukcija, interna zatvorska dokumentacija i fotografije, svi pokazuju da je pronađen mrtav u subotu, 10. kolovoza 2019.

"Službene izjave vezane uz smrt Jeffrey Epsteina uređivane su i dijeljene kroz više e-mail lanaca unutar Ureda američkog državnog odvjetnika za Južni okrug New Yorka počevši od 10. kolovoza 2019. Iako su početni nacrti izjave sadržavali prethodni datum, radilo se isključivo o nesretnoj tipografskoj pogrešci koja je kasnije ispravljena prije javne objave.

Svaka tvrdnja da je ministarstvo unaprijed sastavilo izjavu o smrti Jeffreyja Epsteina je netočna", poručili su.

Viđen u Tel Avivu?

Nije to jedino što je u posljednje vrijeme potaknulo lažne teorije zavjere prema kojima je Epstein još uvijek živ.

"Fotografija" muškarca koji nevjerojatno podsjeća na Epsteina, ali s dužom, sijedom kosom i bradom, dok šeće ulicom u Tel Avivu u pratnji osiguranja, pokrenula je početkom veljače novu lavinu.

"Izrael je lažirao njegovu smrt", stoji u objavi od 5. veljače 2026. koja dijeli sliku na X-u. "Epstein je još uvijek živ i šeće ulicama Tel Aviva". Slične objave brzo su proširile sliku na X-u i drugim platformama poput Facebooka, Instagrama i Threadsa.

Israel faked his death.



Epstein is still alive and walking the streets of Tel Aviv. pic.twitter.com/iXtuvWn0v1 — Sr Peters (@SrPeters) February 5, 2026

No, ta je slika krivotvorina - necenzurirani original s Reddit kanala posvećenog AI sadržaju sadrži vodeni žig Googleova Geminija, kao i druge pokazatelje da je nastala uz pomoć umjetne inteligencije, otkrio je AFP Fact Check.

Autor fotografije je u komentarima na Redditu, odgovarajući na pitanja o autentičnosti, potvrdio da ju je sam stvorio. "Neki ljudi zaboravljaju na kojem smo subredditu", napisao je, dodajući: "Gemini vodeni žig je doslovno ondje". U drugom komentaru je izravno priznao: "Jesam, stvorio sam je s Geminijem. Nisam mislio da će postati toliko viralna", pisao je AFP.

Dodatni pokazatelji da se radi o AI-generiranoj krivotvorini uključuje pogrešno prometni znak s netočnim hebrejskim prijevodom za Tel Aviv, na kojemu nedostaje arapski jezik koji bi se ondje inače nalazio.

Autentične stock fotografije gradskih prometnih znakova prikazuju drugačije hebrejske i arapske natpise.

Ponovno igra Fortnight?

Paralelno s fotografijom iz Tel Aviva pojavila se i teorija da je Epstein aktivan na popularnoj videoigri Fortnite. Tvrdnja se temeljila na korisničkom računu "littlestjeff1", koji je navodno pripadao Epsteinu i bio je aktivan u veljači 2026. godine.

No, tvrtka Epic Games, proizvođač igre, službeno je demantirala te navode. Objasnili su da račun nije povezan s Epsteinovim poznatim e-mail adresama, već da je riječ o igraču koji je promijenio svoje korisničko ime kako bi iskoristio medijsku pozornost i zavarao javnost.