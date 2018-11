Pred nama je promjena vremena koja će donijeti temperature svakako primjerenije, kako se u narodu kaže, zdravije za ovo doba godine. Prema vikendu će postupno biti hladnije, tako da ćemo tjedan na kopnu završiti i s češćim jutarnjim nulama, moguće i minusima pa bi osobito u dane vikenda moglo biti mraza.

Jutarnja temperatura će na kopnu biti sve bliža nuli, osobito u gorju i ispod nule, ali ni dnevna neće biti ona na koju smo do sada naviknuli. Postupno će svaki dan po nekoliko stupnjeva biti niža, a uz to će biti i vjetrovito tako da će vrijeme u idućim danima svakako biti za zimske jakne i kapute.

Za sada ostaje uglavnom suho, a kako se čini drugi tjedan bi moglo biti oborina. Uz niže temperature, ponajprije u gorju, moguć je i snijeg.

Na Jadranu nas isto očekuju niže temperature, ali ovdje će ipak glavna karakteristika vremena biti bura, umjerena i jaka, na sjevernom dijelu na udare i olujna pa će se uz nju i ove temperature činiti još niže.

Vrijeme je da pripremimo toplu zimsku odjeću, a studeni će nam se napokon pokazati. Bit će hladnije, vjetrovitije, za sada suho, a u novom tjednu čini se i s prvim pahuljama.

Četvrtak nosi sunčano vrijeme, ali i početak zahladnjenja. U prizemnom sloju smo u polju visokog tlaka, ali će nam se po visini spuštati hladna kaplja koja će donijeti postupno zahladnjenje.

Četvrtak ujutro će biti hladnije od prethodnih dana. Na kopnu će temperatura biti između 0 i 5, dok će uz obalu još uvijek biti iznad 10 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu sunca neće nedostajati, ali će biti i vjetrovito s burom, umjerenom, jakom, uglavnom na sjevernom dijelu na udare i olujnom. Na kopnu će tek ponegdje biti magle.



U nastavku dana uz dosta sunčanog vremena, puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura će dosezati najviše 13 stupnjeva Celzijevih.

I na istoku će dnevna temperatura biti koji stupanj niža od današnje, a puhat će slab do umjeren sjevernoistočnjak.

Na sjevernom Jadranu se očekuje pretežno sunčano vrijeme, a u gorju barem djelomice. Puhat će umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a temperatura i ovdje niža, i to do nekoliko stupnjeva u odnosu na dan ranije.

U Dalmaciji će i u nastavku dana biti sunčano, ali i vjetrovito uz većinom umjerenu i jaku buru. Temperatura ovdje će se kretati do najviše 19 Celzijevih stupnjeva.

Idućih dana će glavna značajka vremena biti postupni pad temperature. Za vikend će jutarnja temperatura biti često oko nule pa je moguć i mraz. Ostaje uglavnom suho, a bit će i vjetrovito što će pojačavati dojam hladnijeg vremena.

Na moru će idućih dana prevladavati sunčano i suho te vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura će biti u postupnom padu, a u unutrašnjosti Dalmacije bi krajem tjedna moglo biti i mraza uz niske jutarnje temperature.

Dakle, prema kraju tjedna će biti sve hladnije, a uz to i vjetrovito pa će sveukupno biti osjetno hladnije nego do sada, što znači da je vrijeme za kapute i topliju odjeću.

