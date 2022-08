Pred nama je sunčan i ugodno topao dan, bez kiše, a i bura će na moru konačno oslabjeti. No, vremenska prognoza Dnevnika Nove TV za vikend ipak pokazuje malo promjenjivije vrijeme, uz pljuskove, ponajprije na kopnu. Više donosi Nikola Vikić Topić.

Ujutro posvuda sunčano i vedro, rijetko uz malo oblaka. Na kopnu slab sjeveroistočni vjetar, a na moru i dalje umjerena do jaka bura, uz slabljenje prema sredini dana. Najniža temperatura od 13 do 15, a na obali 23 do 27.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj sa zapada malo naoblačiti, ali i dalje ostaje barem djelomice, a često i pretežno sunčano. Puhat će slab sjeveroistočnjak i temperatura će rasti do 28, 29 Celzijevih stupnjeva.

I u Slavoniji drugi dio dana sunčan i ugodno topao, uz malo više oblaka nego ujutro. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, a maksimalna temperatura oko 27.

U Istri, na Kvarneru, te u Gorskom kotaru i Lici, dominacija sunca, samo uz malo oblaka. Bura će oslabjeti, i zapuhat će maestral, a onda navečer ponovno umjerena bura. Neće biti jako vruće, na obali oko 31, a u gorju oko 25.

Sunčano i u Dalmaciji, prolazno uz malo oblaka. Bura će poslijepodne oslabjeti i zapuhat će umjeren maestral. Najviša temperatura od 31 do 34 Celzijeva stupnja.

Zbog jake bure, temperatura mora se još malo snizila, pa je sada uglavnom između 22 i 26 stupnjeva. Najhladnije je na šibenskom području, a najtoplije oko Istre. UV indeks u velikom dijelu zemlje visok, a samo u središnjoj Hrvatskoj umjeren.

Za vikend na kopnu malo promjenjivije, bit će sunčanih razdoblja, ali ponovno raste mogućnost i za pljuskove, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnja će temperatura biti oko 14, a najviša dnevna 25 do 28, zapravo vrlo ugodno.

Na obali pretežno sunčano te malo manje vruće nego posljednjih dana. U subotu su u Dalmaciji mogući lokalni pljuskovi. Noću i ujutro će puhati umjerena bura, a danju maestral. Temperatura ujutro oko 22, poslijepodne oko 30 Celzijevih stupnjeva.

