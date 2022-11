Vrijeme će se idućih dana dosta mijenjati. Žonglirat ćemo između kišnih epizoda, a ukupno gledajući, ipak više biti oblačno, nego sunčano, ali ako ćemo biti iskreni, tjedan će zapravo obilježiti izmjena oblačnih razdoblja, s kraćim sunčanim prozorima, prognozira meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Neće biti svugdje jednako, utorak za sad od cijelog tjedna izgleda najbolje, i to osobito u kopnenom području, na moru moguće je da će bura raščistiti i dio četvrtka.

Iza ove po mnogočemu neobične ciklone, koja je na kraju ipak donijela, kakvu takvu kišu na Jadran te predjele uz Jadran, pa i u gorje, idućih dana zračne mase će se dosta brzo izmjenjivati iznad našeg područja, što u konačnici za nas znači i relativno brzu izmjenu vremenskih prilika. Pri tom nas do kraja tjedna očekuje nekoliko kišnih epizoda, javlja Darijo Brzoja.



Novi radni tjedan u unutrašnjosti će početi s maglom i niskim slojevitim oblacima. Nešto veća vjerojatnost za maglu, na istoku. Istodobno, bliže zapadu, u gorskoj Hrvatskoj te na Jadranu bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom.

Šanse za oborinu pak nešto su veće su na jugu, nego drugdje. Jugo će tijekom noći gotovo potpuno oslabjeti, puhat će još jedino južnije u Dalmaciji. Skupa s tim, i temperatura zraka u prvim satima ponedjeljka bit će 10 do 14 stupnjeva na moru, te svega 2 do 6 u kopnenim krajevima.

Veći dio dana u ponedjeljak u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, no predvečer i na kopnu stoji mogućnost za malo kiše. Vjetar slab, temperatura većinom od 10 do 13 stupnjeva.



Sunčanih razdoblja nakon maglovitog jutra bit će i u Slavoniji i Baranji. I ovdje navečer, rijetko možda ponegdje kap kiše. Temperatura, kao i na zapadu, 10 do 13 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana, no računajte na to da se zalaskom sunca stupnjevi brzo tope.

Gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, vjerojatnije sredinom dana i poslijepodne. Ni ovdje sutra neće biti nekog značajnijeg vjetra, prema otvorenom moru puhat će tek slab sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, 10-ak stupnjeva u gorju i oko 17, 18 na sjevernom Jadranu.



I u Dalmaciji i u ponedjeljak promjenjivo, povremeno s kišom, češćom i vjerojatnijom južnije u regiji. Jugo će tijekom dana oslabjeti. Neće biti hladno, temperatura tijekom dana najčešće od 17 do 19 stupnjeva.



U utorak još ponegdje u unutrašnjosti jutarnja magla, dok će se kasnije izmjenjivati sunce i oblaci. U srijedu nam stiže novo jače naoblačenje s kišom i južinom, pri čemu kiša uglavnom u noći na četvrtak mjestimice može biti i jača i izraženija. Temperatura se neće značajnije mijenjati, malo toplije u srijedu uz jugozapadnjak, onda potom ponovno hladnije od četvrtka. Svježinu će donijeti vjetar sa sjevera u drugoj polovici tjedna.

Na Jadranu svih dana nekako promjenjivo i nestabilno, uz mjestimičnu kišu, a bit će i pljuskova praćenih grmljavinom. I ovdje najviše kiše na prijelazu sa srijede na četvrtak kad će pljuskovi lokalno biti izraženiji. U srijedu će zapuhati umjereno i jako jugo, a u četvrtak okreće na umjerenu buru i sjeverozapadnjak. S burom će se i nebo malo raščistiti.

No ne izgleda da će to plavetnilo i potrajati. Naime, kiše će vjerojatno ponovno biti za vikend. Prema današnjim izračunima, nestabilno i promjenjivo vrijeme će se nastaviti sve do kraja tjedna. Pri tom će na moru ostati za doba godine razmjerno toplo, dok bi u unutrašnjosti ipak trebalo biti hladnije, svakako primjerenije sredini studenog.

