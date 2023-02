Od kopnenih krajeva, u subotu je najjače puhalo na Bilogori, u Kutjevu, Gradištu kod Županje, i u Križevcima, između 91 i 108 kilometara na sat. I u nedjelju je bilo vjetrovito, ali niti blizu kao dan prije. Vjetar će sad nastaviti gubiti snagu, no kako to obično biva kad vjetar slabi, a nebo se razvedrava, stižu nam izraženi jutarnji minusi.

Vrlo hladno jutro je pred nama. Najniža će temperatura biti između -9 i -5 u kopnenim krajevima, a na obali oko -1. Posvuda je moguć mraz. Uz to, bit će sunčano, s malom do umjerenom naoblakom - osim u gorju, tamo će biti pretežno oblačno, a u Lici je moguće i malo slabog snijega. Na obali će puhati umjerena do jaka bura, s olujnim udarima, a na kopnu slab sjeverac.

U središnjoj Hrvatskoj će se prije podneva malo naoblačiti, sa sjeverozapada, pa će sredinom dana i rano popodne biti umjereno do pretežno oblačno. Već će se prije zalaska Sunca početi opet razvedravati. Vjetar će malo ojačati naspram jutra – i dalje će puhati većinom slabo, ali dovoljno da čini hladan osjećaj uz temperaturu oko 1 stupanj. Navečer osjetno hladnije: oko -5.

U Slavoniji će se sredinom dana prolazno naoblačiti, pa će poslijepodne biti pretežno oblačno, no prije mraka će se i ovdje razvedravati, uz sunčana razdoblja. Puhat će slab, ali hladan sjeverac, uz temperaturu između 0 i 2, a navečer oko -5.

U Istri i Primorju će poslijepodne biti oblačnije nego ujutro, no i dalje barem djelomice sunčano. Bura će sredinom dana malo oslabjeti, na umjerenu, no onda će navečer ponovno ojačati na jaku, s olujnim, a pod Velebitom i orkanskim udarima, tako da će biti vrlo hladno. Najviša temperatura između 3 i 6 stupnjeva. U gorju oblačnije – umjereno do pretežno oblačno i hladno, najviša temperatura oko -2, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

U Dalmaciji će drugi dana biti sunčan, ali hladan, uz malo oblaka. Bura će oko podneva Oslabjeti, pa navečer ponovno pojačati – tad će puhati umjereno do jako, s olujnim udarima. Temperatura na obali od 4 do 7 stupnjeva, a u unutrašnjosti oko 2, no činit će se hladnije.

U nastavku tjedna će na kopnu biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Samo u srijedu prolazno oblačnije pa je tad lokalno moguće malo snijega. Bit će vrlo hladno, osobito ujutro – najniža će temperatura biti oko -7, a najviša dnevna oko 2. Pri tome će puhati slab, povremeno i umjeren sjeverac pa će se činiti još hladnije.

I na obali sunčano, ali prilično hladno - pravi zimski dani, sa zubatim suncem i burom. U četvrtak će biti malo više oblaka, ali i dalje će biti bar djelomice sunčano. Bura će puhati umjereno, povremeno i jako. Temperatura niska - danju između 6 i 9 stupnjeva, a ujutro ispod nule. U utorak će se ujutro pri ovoj temperaturi uz buru činiti kad je -10.

U svakom slučaju, tjedan pred nama bit će većinom sunčan. Malo oborina je moguće tek u drugoj polovini tjedna, osobito na jugu. Povremeno će biti vjetrovito, s jakom burom i sjevercem - ne kao jučer, ali dovoljno da čine vrlo hladan osjećaj u kombinaciji s niskim temperaturama, ponajprije noću i ujutro.

